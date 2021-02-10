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10.02.2021 13:53
Рубрика: В мире

В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек

Текст: Юрий Когалов

Количество инфицированных коронавирусом в Испании с начала пандемии превысило 3 миллиона человек. Согласно последним данным министерства здравоохранения пиренейского королевства, COVID-19 был обнаружен у 3 005 487 жителей страны, 63 тысячи человек скончались от вызванных вирусом осложнений.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Несмотря на то, что в Испании в конце декабря началась кампания по вакцинации, скорость распространения коронавируса только растет. Рубеж в 1 миллион инфицированных был преодолен 21 октября, в 2 миллиона - 7 января. Сейчас речь идет уже о 3 миллионах. Миллион зараженных был выявлен всего за один месяц.

Как заверяют власти Испании, в этих данных нет ничего страшного, они отражают реальную ситуацию в стране. Если раньше выявляли лишь 10 процентов заболевших, то сейчас не менее 80 процентов. В семь раз выросло количество проводимых тестов на коронавирус, в марте 2020 года речь шла о 500 тестах в неделю на 100 тысяч жителей, сейчас - 3,5 тысячи.

В Мадриде надеются, что вакцинация поможет справиться с пандемией. В настоящее время двумя дозами вакцины привиты свыше 800 тысяч человек (пока используется только разработка Pfizer). Власти Испании ожидают, что к концу лета будут привиты 70 процентов населения страны, которое превышает 47 миллионов человек.

На первом этапе вакцину получают только медицинские и социальные работники, обитатели домов престарелых и некоторые инвалиды.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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