В Южной Корее зафиксировали максимальное число случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея за сутки составило 444, общее число заболевших достигло 81 930. Данные приводят эксперты национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Показатель выше 400 новых случаев зафиксирован впервые за шесть дней, пишет ТАСС. Ранее специалисты предупреждали о возможности нового всплеска заболеваемости в выходные дни по случаю празднования Нового года по лунному календарю.

В больницах все еще остаются 8 тысяч 218 пациентов, из них 184 находятся в тяжелом или критическом состоянии. В Республике Корея за последние дни выявлены 26 новых случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса, в связи с чем власти усилят контроль за прибывающими из-за границы.