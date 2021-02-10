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10.02.2021 06:05
Рубрика: В мире

В Южной Корее зафиксировали максимальное число случаев заражения COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число случаев заражения новым коронавирусом в Республике Корея за сутки составило 444, общее число заболевших достигло 81 930. Данные приводят эксперты национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: AFP/HELMUT FOHRINGER
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Показатель выше 400 новых случаев зафиксирован впервые за шесть дней, пишет ТАСС. Ранее специалисты предупреждали о возможности нового всплеска заболеваемости в выходные дни по случаю празднования Нового года по лунному календарю.

В больницах все еще остаются 8 тысяч 218 пациентов, из них 184 находятся в тяжелом или критическом состоянии. В Республике Корея за последние дни выявлены 26 новых случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса, в связи с чем власти усилят контроль за прибывающими из-за границы.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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