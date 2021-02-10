В МИД РФ опровергли обвинения в намерении воссоздать СССР

Москва выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ и не планирует воссоздавать Советский Союз, как это пытается представить Запад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Как отметил дипломат, в минувшем году было немало событий, которые так или иначе влияли на жизнь стран постсоветского пространства. "Не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в соседних с нами государствах в целях кардинально изменить вектор их развития, оторвать от России и встроить в чуждую им систему ценностей", - цитирует Руденко ТАСС.

По его словам, Россия обращает внимание на "стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности". А потому своей главной задачей Москва видит в противодействии подобной политике, отметил замминистра.

"При этом порой нас обвиняют в том, что мы якобы вынашиваем планы по воссозданию Советского Союза. Это не так. Москва последовательно выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в самых различных сферах", - заявил Руденко.

Он также выразил уверенность, что российские партнеры по СНГ ясно понимают те вызовы и угрозы, "которые несут в себе инспирированные извне внутренние потрясения".

"Надеемся, что наши друзья смогут конструктивно решать стоящие перед ними политические и социально-экономические задачи", - заключил дипломат.