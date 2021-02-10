В МИД РФ прокомментировали судьбу арестованной в США собственности РФ

В Москве надеются, что новая администрация США подойдет к вопросу арестованной российской собственности с точки зрения здравого смысла, нормальной дипломатической практики и элементарной этики, а не политизированных установок. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы регулярно ставим этот вопрос в Комитете ООН по сношениям со страной пребывания, на прошлой Генассамблее была принята резолюция, предписывающая Генеральному секретарю ООН разрешить эту проблему в кратчайшие сроки, а если этого не произойдет, то направить дело в арбитраж", - цитирует дипломата KP.Ru.

Он также добавил, что с аналогичными проблемами в отношениях с США сталкиваются также Иран, Куба и другие страны.

Напомним, что 2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в госсобственности РФ, а также отделение торгпредства в Нью-Йорке, помещение которого Москва арендовала. 26 марта 2018 года Вашингтон также закрыл в Сиэтле генеральное консульство РФ, посещение которого арендовалось, а также резиденцию генконсула, находящееся в дипсобственности. В Москве подобные действия расценили как враждебный акт и призвали США немедленно вернуть эти объекты.