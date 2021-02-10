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Рубрика: Происшествия

В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары

Текст: Ольга Игнатова

Уровень пожарной опасности может быть повышен этой весной в 26 российских регионах. Об этом сообщает Минприроды со ссылкой на прогноз Рослесхоза и ФБУ "Авиалесоохрана".

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Так, в марте существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Кроме того, в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

В апреле список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров пополнится республиками Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Калмыкия и Чеченской Республикой, Еврейской автономной областью, а также Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областями. Велика вероятность возгораний в лесах в восточной части Ставропольского края, на юге Орловской области, в южной и западной частях Воронежской области, на юге Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Сохранится риск возникновения пожаров в Забайкалье, Приморье, на юге и на западе республик Алтай и Тыва.

В Минприроды также отметили, что подготовка к пожароопасному сезону 2021 года уже началась.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Лесные пожары

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