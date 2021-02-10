В Москве открылась уникальная выставка, которую ждут и в белорусской столице

В Москве в выставочном центре "Гостиный Двор" с 28 января по 14 февраля работает художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Одними из первых ее посетителей стали представители Постоянного Комитета Союзного государства во главе с заместителем Госсекретаря Виктором Сиренко и журналисты союзных СМИ. А в качестве экскурсовода выступила президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина.

- Одна из главных целей выставки - рассказать и показать, какие значительные даты ждут в этом году граждан Союзного государства, - отметила Галина Ананьина. - Их немало и они на любой вкус: это 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, очередная годовщина Великой Победы, 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, 300-летие Российской империи, 190 лет первой московской мануфактурной выставки...

Цепляет глаз интереснейшая экспозиция, посвященная Александру Невскому. Один из авторов полотен, художник Филипп Москвитин, давно работает над образом полководца, он уже представлял несколько своих произведений на "Славянском базаре в Витебске". Выставку опекает Постоянный Комитет Союзного государства.

Рядом - красочный стенд торжокских золотошвейных мастерских. Кстати, творения торжокских золотошвеек должны были демонстрироваться в прошлом году на "Славянском базаре", но пандемия нарушила эти планы.

Заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко поделился с журналистами впечатлениями:

- Мне бы хотелось, чтобы подобная выставка состоялась в Минске. Еще можно устроить выставку белорусских мастеров в Москве. Вообще, это может стать культурологическим проектом, масштабным обменом. Российские и белорусские живописцы и скульпторы должны общаться, должны дружить. Это будет обогащать всех...

Отвечая на вопрос "СОЮЗа", увидел ли Виктор Сиренко что-то интересное, что можно привезти на "Славянский базар в Витебске", он сказал, что особого внимания заслуживает тема Александра Невского в истории отношений России и Беларуси.

- Не будем раскрывать всех тайн, связанных с будущей экспозицией. Я надеюсь, что она состоится. Исторические переплетения и "семейственность", которая есть на этой выставке, очень важны, и мы хотели бы показать эти аспекты гражданам наших стран, - отметил заместитель Госсекретаря. - Потому что очень важно, что есть глубокие исторические корни, которые подчеркивают наше единство и нашу целостность. И поэтому у нас есть перспектива сотрудничества и развития добрых отношений.

Посетить выставку может каждый желающий, стоимость билета - 250 российских рублей.