В Москве за год в полтора раза увеличился сбор вторсырья

Год назад столица начала программу по раздельному сбору отходов. Скептики уверяли, что город и москвичи не готовы к таким глобальным изменениям, что программа провалится. Об итогах первого года работы программы рассказал на пресс-конференции заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

В 2020 году объем отправленного на переработку вторсырья вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим. Показатель составил более 855 тысяч тонн вторсырья.

"Такие результаты говорят о том, что все больше москвичей становятся более ответственными в вопросах раздельного сбора. Не последнюю роль в увеличении выделяемого вторсырья играет и тот факт, что для жителей создана вся необходимая инфраструктура", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что Москва объявила о досрочном переходе на раздельный сбор отходов в середине 2019 года. Менее чем за полгода властям и региональным мусорным операторам удалось подготовить город к такому переходу. В результате к 1 января 2020 года в столичных дворах и около объектов соцсферы было оборудовано около 23 тысяч специальных площадок, где установили более 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры были нанесены поясняющие пиктограммы - серые баки предназначены для пищевых и загрязненных отходов, синие - для вторсырья.

Выбранная двухпоточная система сбора отходов оказалась наиболее оптимальной для такого крупного мегаполиса, как Москва. Бирюков отметил, что, если бы под каждый вид вторсырья ставили свой контейнер, пришлось бы увеличивать площади контейнерных площадок. Вывозят отходы около тысячи брендированных мусоровозов, окрашенных в синий и серый цвета, соответственно.

Заммэра добавил, что раздельный сбор остается исключительно делом доброй воли и осознанного выбора москвичей. Вводить штрафы для тех, кто не сортирует отходы, не планируется. Как и поощрения для тех, кто мусор сортирует. Не планируется увеличивать количество синих баков или ставить дополнительные контейнеры для более глубокой сортировки.

Отметил Бирюков и положительный результат экологической акции "Елочный круговорот", позволяющей отправлять в переработку ненужные новогодние деревья. В открывшиеся 2 января более полутысячи пунктов приема сдали более 40 тысяч хвойных деревьев. Итог акции подведут после 20 февраля. Все собранные "пушистые красавицы" измельчат в щепу и будут использовать на природных территориях.

По словам Бирюкова, увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная стратегия эффективна. Она помогает решить важнейшие экологические задачи. Ведь чем больше людей будет сортировать отходы, тем больше полезных материалов отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, что позитивно скажется на экологии.