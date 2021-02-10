В Пушкинском музее покажут картины отца и сына Тьеполо из собрания Москвы

В Пушкинском музее открывается выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико", которая объединила все работы известного венецианского живописца XVIII века и его сына, находящиеся в собраниях Москвы. Выставка предваряет масштабную программу перекрестного года России и Италии, объявленного министерствами культуры обеих стран на 2021-2022 годы и посвященного сотрудничеству российских и итальянских музеев.

Фактически с этого большого проекта, рассказывающего о двух замечательных художниках и судьбе их работ, Пушкинский музей начинает свой новый год. И готовились к этому событию очень серьезно. Чего только стоила самая настоящая спецоперация по доставке в музей двух знаменитых картин "Встреча Антония и Клеопатры" и "Пир Клеопатры" из Музея-усадьбы "Архангельское".

Эти полотна, поражающие своими размерами и яркой красочностью, для своей коллекции князь Николай Борисович Юсупов приобрел в Санкт-Петербурге в 1800 году у венецианца Пьетро Конколо и привез в Архангельское. Наследники князя потом перевезли их в Санкт-Петербург, но спустя сто лет полотна вновь вернулись в Архангельское.

Эти картины занимают особое место в в творчестве Джамбаттисты Тьеполо. "Они написаны около 1745-1747 годов, и это важный момент в эволюции искусства мастера, начало мощного творческого взлета, за которым последует создание всемирно известных монументальных произведений - росписей Палаццо Лабиа в Венеции, Виллы Вальмарана в Виченце, архиепископской резиденции в Вюрцбурге, королевской резиденции в Мадриде, - окончательно закрепивших за Тьеполо славу самого выдающегося живописца XVIII столетия", - рассказывают в музее.

Также на выставке покажут еще несколько картин отца и сына Тьеполо из коллекции князя Юсупова - "Возвращение блудного сына", "Мария со спящим Младенцем" Джандоменико Тьеполо, а также "Смерть Дидоны", которая считается одним из лучших произведений Джамбаттисты Тьеполо, находящихся в России.

Помимо картин из юсуповского собрания, в Пушкинском музее с 1931 года находятся еще две важные работы Джамбаттисты Тьеполо. Одна из них - "Мадонна со святыми Людовиком Тулузским, Антонием Падуанским и Франциском Ассизским" - в прошлом принадлежала частному собранию Москвы. Вторую картину - "Двое святых" - согласно надписи на обороте, Джамбаттиста подарил своему старшему сыну Джандоменико. После его смерти картину несколько раз продавали, пока она не попала к князьям Долгоруким.

Специально к выставке, куратором которой стала главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Виктория Маркова, подготовлен видеогид на русском жестовом языке. Для посетителей экспозиция будет открыта до 1 ноября.