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10.02.2021 09:24
Рубрика: Экономика

В рекламу российских турпродуктов в соцсетях вложат до 15 млн рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) объявило тендер на продвижение в соцсетях национального и региональных туристских продуктов. Заявленная начальная (максимальная) цена контракта составит почти 15 миллионов рублей. Это следует из данных портала госзакупок, сообщает РИА Новости.

За счет этих средств, приводятся в сообщении выдержки из обоснования закупки, планируется продвигать в российских и иностранных соцмедиа национальные туристские продукты и содействовать продвижению региональных туристских продуктов и брендов РФ.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"Также планируется обеспечение развития и продвижения сообществ национального туристического портала Russia.Travel в российских и (или) иностранных социальных медиа", - говорится в сообщении.

Работать в рамках продвижения потенциальному исполнителю контракта предстоит в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram. Исполнитель должен проводить анализ эффективности информационной кампании, в частности вести счет "лайкам", подписавшимся и отписавшимся. Кроме того, отмечается в сообщении, в соцсетях будут проходить конкурсы и другие формы активности, по итогам которых 200 подписчиков получат в качестве сувениров толстовки с нанесенными на них изображениями логотипов туристского бренда Russia.Travel.

"Результатом проведенной информационной кампании на персональных страницах Russia.Travel в социальных сетях должно стать: совокупное количество не менее 200 млн показов пользователям социальных сетей; совокупный охват не менее 100 млн пользователей; совокупный прирост не менее 400 тысяч подписчиков на персональных страницах Russia.Travel в социальных сетях. При этом прирост не менее чем 200 тысяч подписчиков должен приходиться на персональную страницу Russia.Travel в Instagram", - приводятся в сообщении KPI госзакупки.

Контракт рассчитан на срок до 15 декабря 2021 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 февраля, а его итоги планируется подвести 20 февраля.

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