В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах

В России создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах "БРЕСТ-ОД-300". Об том сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

"Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО "СХК" на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "БРЕСТ-ОД-300" является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по абрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

"Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое", - пояснили в Ростехнадзоре.