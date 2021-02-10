В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать Telegram

В 2021 году мессенджер Telegram переживает новый пик прироста аудитории: только за январь к платформе присоединилось 70 миллионов новых пользователей, а общее их число приблизилось к 600 миллионам, сделав Telegram самым скачиваемым приложением в мире. Во многом это вызвано растущим недовольством аудитории на Западе традиционными соцсетями и мессенджерами.

Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили основные мошеннические схемы при использовании мессенджера.

Следите внимательно, по каким ссылкам вы переходите из мессенджера. В Telegram распространены ссылки на фишинговые страницы, имитирующие биржи, интернет-магазины и официальные страницы компаний. Проверяйте адрес в адресной строке, наличие защищенного соединения, не вводите свои персональные и платежные данные в формы на подозрительных сайтах, на которые перешли по ссылке из мессенджера. Если вам предлагают воспользоваться каким-то сервисом или установить приложение, отыщите его самостоятельно через Google и поищите отзывы пользователей.

Относитесь с осторожностью к "экспертам" по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям, которые пишут вам напрямую или рекламируют свои услуги в каналах. Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений - мошенничество.

Будьте осторожны с сообщениями от "служб поддержки": разновидность этой схемы, если у жертвы и правда есть аккаунт на какой-то финансовой платформе - сообщения от ненастоящей службы поддержки, которые приведут ее на якобы официальный канал платформы в Telegram (выглядящий как настоящий). Как правило, заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом.

Никогда и никому не платите комиссии и взносы, а также не пересылайте свои платежные данные. Одно из самых популярных мошенничеств такого рода связано с обещанием работы на дому, для которой якобы нужен первоначальный взнос.

Лучше не пользуйтесь так называемыми "ботами для заработка" в Telegram, среди них встречаются мошеннические схемы (например, если вас просят не просто подписаться на какой-то канал, а перейти на внешний сайт и осуществить какие-то действия, сайт может быть вредоносным).

Если вам пишут от имени друга с просьбой о помощи (особенно финансовой), проверьте, действительно ли близкий человек в ней нуждается. Позвоните ему и обсудите все голосом (если это мошенник, он скорее всего скажет, что попал в сложную ситуацию и сейчас не может разговаривать, при этом голос может звучать как-то глухо и неузнаваемо). Как вариант, задавайте вопросы, ответы на которые можете знать только вы вдвоем (но помните про социальную инженерию, простые ответы мошенник может знать или угадать).

Также важно соблюдать несколько простых правил общего характера.

Не загружайте файлы из незнакомых источников, особенно направленные в формате архивов, от неизвестных пользователей.

Обращайте внимание на метку SCAM на канале или учетной записи, это означает зафиксированные жалобы на мошенничество со стороны данного пользователя. Важно помнить, что далеко не каждого мошенника администрация Telegram успевает проверить, и отсутствие метки SCAM не означает, что аккаунту можно доверять.

Используйте сложные пароли и подключите двухфакторную аутентификацию, а также пользуйтесь антивирусом на телефоне.