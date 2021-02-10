В России тестируют японские технологии утилизации мусора

В Минстрое прошло очередное заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, сообщает пресс-служба ведомства. Обсуждались результаты уже внедренных проектов и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

Россия и Япония совместно работают над цифровизацией нескольких российских городов. В 2016 году пилотные проекты были запущены в Воронеже и Владивостоке, с 2019 года - в Санкт-Петербурге. Интересуются проектами также власти Татарстана и Якутии.

В числе японских технологий и подходов, внедряемых и тестируемых в России благодаря сотрудничеству, - умные светофоры, проекты очистных сооружений, проекты в сфере недвижимости, в сфере утилизации отходов, в том числе с переработкой вторсырья.

Следующее заседание состоится в августе. "Я уверен, что тематика будет расширена, а участвующих регионов станет больше", - сказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.