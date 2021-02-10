В России упростят получение статуса ИП

Процедура получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП) в перспективе упростится и будет занимать несколько минут. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, выступая на заседании Совета Федерации.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут", - сообщил Егоров.

Налог на профессиональный доход - специальный налоговый режим, появившийся в 2019 году. На данный момент подразумевается, что он будет действовать десять лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юридическими лицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке.

Для перехода на НПД достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты.