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10.02.2021 11:28
Рубрика: Общество

В российских школах стартовала экзаменационная кампания

Текст: Ксения Колесникова
В российских школах началась итоговая аттестация 2021 года. Почти полтора миллиона девятиклассников сдают итоговое собеседование по русскому языку. "Зачет" за него - это допуск к ОГЭ. Ребята читают вслух текст о великих деятелях России - ученых, врачах, художниках, композиторах, знаменитых педагогах. Пересказывают его вслух, затем небольшой монолог по интересующей школьника теме и в конце диалог с учителем.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"У нас фактически стартует итоговая аттестация-2021 в школах. Открывает его итоговое собеседование в 9-х классах, - рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - По всей стране эта процедура проходит. Много вопросов задавалось: в условиях пандемии это возможно или нет? Но в тех школах, где тот или иной класс находится на карантине, мы разрешили эту процедуру проводить с использованием дистанционных технологий. Поэтому даты собеседования не переносили".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Собеседование по русскому языку сдадут более 1,4 млн девятиклассников

Как рассказали "РГ" в Рособрнадзоре, в 24 регионах России собеседование проходит в комбинированном формате, когда часть ребят сдают его по видеосвязи. Среди таких регионов Москва, Камчатка, Сахалин, Тюменская, Челябинская, Астраханская, Калужская, Ленинградская области и другие.

Основной период ОГЭ в девятых классах в этом году пройдет с 24 мая по 2 июля. Что важно? Для получения аттестата за девятый класс ребятам нужно будет сдать только два обязательных ОГЭ - по русскому и математике. Кроме того, у девятиклассников пройдет в школе еще одна контрольная по предмету по выбору. Но, внимание, оценка за нее не будет учитываться в аттестате в отличие от обязательных ОГЭ.

"Опыт прошлого года показал, что при отмене всех ОГЭ у ребят теряется мотивация к учебе. Контрольная носит скорее мотивирующий характер и нужна ребятам для дальнейшего обучения в 10-11 классах и подготовке к ЕГЭ по предметам по выбору" - заявил Музаев.

Для нынешних 11-классников тоже есть новости. Итоговое сочинение, которое переносилось из-за пандемии, должно состояться 15 апреля. Со дня на день в Рособрнадзоре ожидают выхода постановления правительства, которое закрепит основные правила экзаменационной кампании 2021 года. Всего на сдачу ЕГЭ записалось в этом году 795 тысяч ребят. "На сегодня у нас 795 тысяч заявлений", - сообщил Музаев.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Опубликовано новое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

ЕГЭ в этом году сдают только те, кто поступает в вузы. А те, кому нужен просто школьный аттестат, сдают Государственный выпускной экзамен. Изменить решение и заново подать заявление можно будет до середины мая. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Успеют ли все ребята подать документы в вузы?

"Мы ввели в этом году по аналогии с прошлым годом, подстраховываясь, дополнительную неделю в июле для тех ребят, кто по разным причинам не сможет принять участие в экзаменах в основную волну, - отметил Музаев. - Есть вузы, которые проводят дополнительные испытания. И именно там возникает напряжение, если они эти дополнительные испытания проводят достаточно рано. Мы будем рекомендовать и просить совет ректоров, чтобы эти даты все вузы сдвинули в соответствии с расписанием ЕГЭ".

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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