В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих

В Сербии будет создана комиссия по проверке собственности служащих. За последние годы чиновники обогатились на 619 миллионов евро и не могут объяснить происхождение средств. Это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность у населения, заявил сербский президент Александр Вучич.

Политик отметил, что согласен быть в числе первых десяти госслужащих, которые подвергнутся проверке. "Я хочу показать гражданам свое уважение. За последние девять лет моя собственность никоим образом не увеличилась, как и моих ближайших или дальних родственников", - цитирует Вучича издание "Курир".

Президент также уточнил, что у него нет счетов в каких-либо иностранных банках, и он не заботится о богатстве. Он любит хорошие вина, но предпочитает продукцию местного производства. "Я все больше ориентируюсь на местные вина, которые являются лучшими в регионе. Они мне очень нравятся, и в этом я нахожу удовольствие. Меня не интересуют дорогие автомобили и самолеты, - подчеркнул Вучич.

Президент отверг инсинуации в кумовстве с местными предпринимателями. По словам Вучича, у него 75 крестников по всей стране, он не может отвечать за каждого из них. "Попытайтесь найти что-то у меня, а не преследовать людей, которым 15 или 20 лет назад я крестил ребенка или был шафером на свадьбе", - заключил президент Сербии.