В Швеции продают квартиру за 8 рублей

В шведском Сурселе на продажу выставлена двухкомнатная квартира за одну крону, или 8 рублей.

Как сообщает газета SVT Nyheter, пока что интереса к данному объекту недвижимости нет. А в самое ближайшее время на продажу будут выставлены еще несколько похожих квартир за эту же стоимость. Владельцем может стать любой желающий.

Искать подвоха или обмана в столь неожиданно выгодном предложении муниципалитета Сурселе не стоит. Продаваемая квартира находится в приличном светлом трехэтажном доме. Он полностью обустроен. В квартирах площадью 57,5 квадратных метров есть кухня, электричество, канализация, водопровод. Там чисто, тепло и уютно. Так почему же никто не хочет жить в этих домах?

"Молодых людей, которые хотят жить в Сурселе, очень много, но их мало интересуют квартиры. Они находят работу и покупают недорогие дома", - рассказали в местном риелторском агентстве.

Власти города пытались заселить дома мигрантами, но те быстро съехали, так как школ для детей там нет.

В Сурселе проживает менее трех тысяч человек, но этот город очень уютный и достаточно развитой. Власти надеются, что за низкую цену квартиры распродадутся, а если заинтересованных в жилье окажется несколько, то будет устроен аукцион.