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10.02.2021 01:27
Рубрика: В мире

В Словакии усложнилась ситуация с коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ситуация с короновирусом в Словакии значительно ухудшилась. Об этом сообщил министр здравоохранения Марек Крайчи. Он отметил, что сложнее эпидобстановка с заболеваемостью только в соседней Чехии.

Фото: iStock
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По оценкам министра, если в ближайшее время возобновятся очные занятия в школах, на чем настаивают некоторые политики, то обстановка с коронавирусом в республике серьезно обострится. "Произойдет увеличение количества заразившихся и госпитализированных пациентов с COVID-19, возрастет смертность в результате этого заболевания", - цитирует Марека Крайчи ТАСС.

По официальным данным, ежедневно в среднем порядка 100 человек не справляются с последствиями заражения. В Словакии быстрыми темпами распространяется британский штамм вируса, отметил Крайчи.

В мире Европа Словакия Пандемия коронавируса COVID-19

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