Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса

Крупная вспышка южноафриканского штамма коронавируса зафиксирована в федеральной земле Тироль. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, подчеркнув, что это крупнейшая вспышка из всех известных в Евросоюзе.

В Тироле были отмечены 400 подозрений на южноафриканский штамм. Из них 293 подтвердились, причем более 120 - это активные случаи заболевания, пишет РИА Новости. Австрийские власти призвали граждан отказаться от поездок в Тироль и из него.

"Более того, для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов", - заявил Курц. Эти меры вступят в силу с 12 февраля и будут действовать десять дней. Кроме того, добавил Курц, региональные власти сделают акцент на массовом тестировании населения.

По словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, на время действия ограничительных мер полицейские и военнослужащие будут контролировать у жителей Тироля наличие отрицательного теста на коронавирус на улицах, на вокзале и в аэропорту. Нарушителям грозит штраф до 1450 евро.