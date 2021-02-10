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10.02.2021 22:18
Рубрика: Спорт

Последствия удара

Волков поднялся в рейтинге UFC после победы
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, который отправил в нокаут Алистара Оверима, поднялся на пятую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Голландец, наоборот, переместился на шестую строчку.

Напомним, что бой получился кровопролитным. У Оверима диагностировали перелом носовой кости. Из медицинских соображений он был отстранен от боев минимум на два месяца. Если же врач не подтвердит, что Оверим восстановился после травмы, условное отстранение на полгода превратится в реальное и закончится лишь 6 августа.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава UFC намерен в феврале встретится с Нурмагомедовым

Такое зрелище понравилось любителям ММА. По данным аналитических служб канала РЕН ТВ, который транслировал поединок в прямом эфире, всего по России турнир посмотрели более 3 миллионов человек.

Между тем в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. В первую тройку входят чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.

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