Волков поднялся в рейтинге UFC после победы

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, который отправил в нокаут Алистара Оверима, поднялся на пятую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Голландец, наоборот, переместился на шестую строчку.

Напомним, что бой получился кровопролитным. У Оверима диагностировали перелом носовой кости. Из медицинских соображений он был отстранен от боев минимум на два месяца. Если же врач не подтвердит, что Оверим восстановился после травмы, условное отстранение на полгода превратится в реальное и закончится лишь 6 августа.

Такое зрелище понравилось любителям ММА. По данным аналитических служб канала РЕН ТВ, который транслировал поединок в прямом эфире, всего по России турнир посмотрели более 3 миллионов человек.

Между тем в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. В первую тройку входят чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.