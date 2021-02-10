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10.02.2021 15:16
Рубрика: Общество

В Иране археологи обнаружили легендарные ворота Кира Великого

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная археологическая миссия, работающая на юге Ирана, при проведении раскопок в окрестностях древнего города Персеполиса обнаружила остатки монументальных ворот, о которых рассказывается в легендах о царе Кире Великом.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщает Tehran Times, достаточно хорошо сохранившиеся остатки величественных ворот были обнаружены примерно в трех километрах от Персеполиса. Их раскопала совместная миссия, в которую наряду с иранскими археологами входят исследователи из Италии.

Об открытии ученые объявили только сейчас, хотя первые следы монументального сооружения были найдены еще 10 лет назад. Однако раскопки были завершены только в ходе десятого полевого сезона, к тому же ученым потребовалось время на идентификацию сооружения.

Только сейчас археологи с уверенностью заявили, что им удалось найти знаменитые ворота "Пардис Парсе". В письменных источниках о царе Кире Великом упоминается, что эти ворота по его приказу были возведены возле Персеполиса, во дворце Талль-э-Аджори. Интересно, что достроены они были уже в период правления его сына Камбиса.

По сути, эти "ворота" представляли собой небольшой дворец. Во время раскопок археологи и эксперты по культурному наследию установили, что их размер составлял 30 на 40 метров, а высотой они были около 12 метров.

По словам руководителя проекта, иранского археолога Алирезы Аскари-Чаруди, в центре этого здания был устроен коридор, представлявший собой прямоугольную комнату размером 8х12 метров. Он вел к центральной резиденции Ахеменидов - могущественной династии, правителем империи которой и был Кир Великий.

"Ворота были возведены из кирпича и глины, а весь фасад был отделан расписным кирпичом, - говорит Аскари-Чаруди. - Нижние части и цоколь стен были украшены изображениями лотоса, а фасад - различными цветными панно с изображениями мифических животных и символами верований древних иранцев, эламитов и месопотамцев".

Что еще более важно, в центральной комнате была обнаружена клинопись - надписи на вавилонском и эламском языках. Ученые датировали ворота, опираясь на несколько источников информации. Так, они внимательно изучили архитектуру, строительные материалы, мотивы для украшения стен и древние тексты.

Кроме того, был проведен радиоуглеродный анализ материалов. Все это вкупе указывает на то, что найденный памятник был построен после 539 года до нашей эры в честь завоевания Вавилона войском Кира Великого.

Фото: iStock
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К слову, основанная персидскими царями Киром и Дарием империя на пике своего могущества простиралась от Балкан до Средней Азии. Это была первая государственная модель, основанная на принципах разнообразия и терпимости к разным культурам и религиям. Она существовала на протяжении более чем двух столетий, примерно с 550 по 330 годы до нашей эры.

Из древних легенд известно, что когда Кир вошел в Вавилон, он не стал отдавать приказ сжечь его дотла, хотя в тот период времени именно это обычно и происходило с завоеванными городами. Напротив, он позволил местным жителям вернуться в свои дома и разрешил следовать своим религиозным верованиям и проводить свои религиозные обряды.

Что касается Персеполиса, то этот город был церемониальной царской столицей. Он включен в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Город отличался уникальной архитектурой - его планирование не имело аналогов. Это был центр развития строительных технологий и искусства.

Персеполис, известный еще как Тахт-и-Джамшид, располагался у подножия горы Кух-э-Рахмат (Горы Милосердия), примерно в 60 километрах к северо-востоку от современного города Шираз в провинции Фарс. Он был основан около 518 года до нашей эры царем Дарием Великим, но в 330 году до нашей эры был сожжен Александром Македонским. Так великий завоеватель отомстил персам - за 150 лет до этого персидский царь Ксеркс сжег греческие Афины.

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