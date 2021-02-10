ВОЗ: География распространения новых штаммов коронавируса выросла

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса. На минувшей неделе "британский" штамм обнаружили еще в шести странах, общее число которых достигло 86.

Рост коснулся также штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1), отличающихся повышенной способностью к заражению. "По состоянию на восьмое февраля "южноафриканский" вариант подтвержден в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше, а штамм P.1 распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, которых теперь их насчитывается 15", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря. Представители организации призвали ученых расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания.