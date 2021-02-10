Врач рассказал, как отказ от перекусов влияет на иммунитет

В ежедневном режиме большинство людей употребляют полноценную пищу один-два раза в день, перебиваясь на ходу перекусами. Последние, как заявил член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич, пагубно сказываются на защитных функциях организма.

По его словам, перерывы между приемами пищи в шесть-восемь часов - один из способов активации митохондрий в иммунных клетках.

- Это было доказано более 30 лет назад. А снижение количества углеводов - это наиболее действенный способ восстановления и увеличения энергии в иммунных клетках, - цитирует доктора KP.Ru.

Тарасевич отметил, что от перекусов лучше отказаться совсем, так как именно из-за них многие набирают большое число лишних калорий и, соответственно, лишние килограммы.