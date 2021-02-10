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Рубрика: Общество

Врач рассказала, как похудеть без диет в любом возрасте

Текст: Оксана Грибанова

Чтобы сбросить лишний вес, не нужно сидеть на жестких диетах. Достаточно скорректировать свой рацион с учетом особенностей строения тела. Так, врачи из Бельгии разделили всех женщин по виду фигуры на три генотипа. Каждому скорректировать гормональный фон и похудеть поможет включение в рацион ряда продуктов. Рекомендациями поделилась врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

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Первый тип - женщины с пышными формами, но с достаточно тонким скелетом и мягкой кожей. Как правило, у них повышенный уровень женского гормона эстрогена в крови и есть тяга к молочным продуктам. Чтобы снизить уровень эстрогена и не допустить развития целлюлита, таким дамам рекомендуется есть больше овощей (особенно томатов, сладкого перца), фруктов, бобовых, зелени, орехов и семян, передает aif.ru.

Хрупким женщинам, у которых проблема заключается в большом животе (непропорционально увеличивается при наборе веса), рекомендуется есть больше молочных продуктов, рыбы, нежирного мяса, бобовых и орехов.

Женщине, о которой принято говорить не "толстая", а "сбитая", с плотными костями скелета и хорошо развитыми мышцами в рацион стоит включить кисломолочные продукты и пищу с высоким содержанием пищевых волокон.

Всем желающим похудеть следует также выпивать минимум 1,5 литра жидкости в день. Но только в том случае, если нет соответствующего запрета врача.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Наука Общество Здоровье

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