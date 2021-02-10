Вратарь Сергей Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский получил титул первой звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вратарь внес решающий вклад в победу "Пантерс" над "Детройтом" - 2:1, отразив 31 бросок из 32.

Энхаэловская карьера Боба, как для краткости прозвали Бобровского в Северной Америке, развивается по непростой траектории. Сергей дважды завоевывал "Везину трофи", приз лучшему голкиперу лиги, а перед прошлым сезоном перешел в "Флориду" на 10 млн долларов в год, став самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ. На этом фоне сезон 2019/2020 россиянин провел из рук вон плохо, а его контракт попал в список худших в лиге.

Новый сезон для Бобровского начался не лучшим образом. По неназванным причинам он пропустил несколько матчей, но стоило Сергею вернуться на лед, как стало ясно: Боб возвращается на прежний уровень. Победа над "Детройтом" стала для россиянина уже четвертой в пяти матчах. Причем единственное поражение при Бобровском "Флорида" потерпела в овертайме.

Ярко проявил себя еще один российский голкипер, Андрей Василевский. Его "Тампа" разгромила "Нэшвилл" - 6:1, а Василевский отразил 32 броска из 33 и был признан третьей звездой матча. У Андрея уже восемь побед в десяти матчах: по этому показателю он - один из лидеров лиги.

Ну а первой стал еще один наш соотечественник, защитник "Тампы" Михаил Сергачев, раскрывшийся в этом матче как ассистент. Россиянин трижды результативно ассистировал своим партнерам по команде.

Сергей Бобровский возвращается на свой привычный высокий уровень

Добавим, что "молнии", несмотря на все превратности ковидного сезона, идут, как и полагается, действующему обладателю Кубка Стэнли: девять побед в 11 матчах. И это без лидера Никиты Кучерова, который восстанавливается после операции.

Между тем

Континентальная хоккейная лига определила звезд прошедшей недели. Лучшим голкипером был признан вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин, одержавший на данном отрезке две победы в двух матчах, причем одну из них на "ноль". Титул лучшего защитника получил чех Якуб Ержабек из "Витязя", выигравший с командой два матча из трех. На счету Ержабека 4 (1 гол + 3 передачи) очка. Наконец форвардом недели признали Клима Костина из "Авангарда", набравшего в трех победных матчах 8 (3+5) очков.