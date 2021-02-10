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10.02.2021 12:44
Рубрика: Спорт

Все ассоциации УЕФА поддержали изменение формата Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
На фоне бесконечных слухов о создании нового футбольного клубного турнира, сулящего топ-клубам Европы значительный рост доходов, УЕФА намерен изменить формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года.
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: Leon KUEGELER / POOL / AFP
Матч плей-офф Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" перенесен в Будапешт

В планах - изменение количества участников группового раунда до 36 клубов, сейчас на этой стадии выступают 32 команды, разделенные на 8 групп. Увеличение участников приведет к тому, что количество матчей для каждого клуба вырастет до 10, а сами игры будут проходить по так называемой швейцарской системе в общем для всех турнире.

Ожидается, что дополнительные 4 места получат клубы из Англии, Испании, Италии и Германии. Есть вариант при котором будет увеличено число участников от Франции. По итогам турнира 8 сильнейших выйдут в плей-офф напрямую, а еще 8 участников определятся по итогам дополнительных матчей.

Как сообщает телеканал Sky Sports, в ходе двухчасовой онлайн-конференции все 55 стран-членов УЕФА поддержали это предложение. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в апреле.

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