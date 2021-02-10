Разработан искусственный интеллект для выявления болезни Паркинсона

Систему искусственного интеллекта для диагностики болезни Паркинсона на ранней стадии разработали ученые Сколтеха и Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна. Она позволяет правильно диагностировать заболевание, определять его стадию, корректировать лечение и разрабатывать рекомендации по глубокой стимуляции мозга для пациентов с подтвержденным диагнозом. Статья об этом исследовании опубликована в журнале IEEE Sensors Journal.

Сегодня болезнь Паркинсона лидирует среди других заболеваний по темпам роста заболеваемости, а через несколько десятилетий человечество может столкнуться с настоящей "пандемией болезни Паркинсона".

Крайне важно диагностировать ее как можно раньше. Главная сложность состоит в том, чтобы отличить Паркинсона от других заболеваний со схожими двигательными нарушениями, например, эссенциального тремора. Единого биомаркера для надежной диагностики болезни Паркинсона до сих пор не существует, и врачи вынуждены полагаться на собственные наблюдения, что зачастую приводит к постановке неверного диагноза.

Российские ученые создали нейросеть для анализа моторики человека. Это 15 простых упражнений, в которых предлагается пройти, сесть на стул, встать со стула, сложить полотенце, налить воду в стакан, коснуться носа кончиком указательного пальца и т.д. Тесты показали, что нейросеть с высокой эффективностью распознает уже самые признаки болезни Паркинсона.

Авторы разработки подчеркивают, что эта система ни в коей мере не может полностью заменить мнение врача и клинициста. Она может быть его помощником.