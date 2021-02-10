За реабилитацию нацизма в интернете введут сроки до пяти лет

В России с 2014 года уже действует ответственность за реабилитацию нацизма. Автор законопроекта вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила восполнить "пробелы" в законодательстве, установив квалифицирующий признак - совершение преступления с использованием интернета.

"Почему сегодня стали возможны оскорбления, унижения чести и достоинства ветеранов? - обратила внимание коллег автор. - Да потому что в законодательстве нет прямой нормы ответственности. На мой взгляд, это позор".

За публикацию на виртуальных просторах заведомо ложных сведений о роли СССР в борьбе с фашизмом физлицам, согласно поправкам, будут, во-первых, грозить солидные штрафы. Они составят от 100 до 500 тысяч рублей. Также возможны принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Особое наказание - для юрлиц, которые распространяют такого рода информацию. За данное нарушение, в том числе с применением интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей.

"Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, - подчеркнула Яровая. - Более того, они являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны". Она напомнила, что защита исторической памяти является одним из важнейших общенациональных приоритетов и закреплена в Конституции РФ. Парламентарий уверена, что необходимо дать отпор "наступательной агрессии против правды об итогах Второй мировой". По данным депутата, из-за рубежа финансируются "наемники", которые в целях "деморализации сознания наполняют информационное пространство ложью". И главная мишень, конечно, молодежь.

Все фракции поддержали предложение. "Сегодня пытаются опустить роль РФ как правопреемницы СССР, унизить наших ветеранов, и тем самым показать, что мы та страна, которая не может защитить память предков, - заявил от имени ЛДПР первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.- Через интернет пытаются так воспитать подрастающее поколение, чтобы потом из этих молодчиков создать отряды, которые могли бы выкрикивать правильные для Запада лозунги".