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10.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1441
  • 2 Санкт-Петербург 1169
  • 3 Московская область 650
  • 4 Нижегородская область 456
  • 5 Воронежская область 362
  • 6 Ростовская область 349
  • 7 Самарская область 302
  • 8 Свердловская область 287
  • 9 Пермский край 270
  • 10 Челябинская область 265
  • 11 Иркутская область 254
  • 12 Саратовская область 244
  • 13 Вологодская область 242
  • 14 Красноярский край 240
  • 15 Волгоградская область 225
  • 16 Архангельская область 224
  • 17 Ставропольский край 216
  • 18 Пензенская область 208
  • 19 Ленинградская область 204
  • 20 Забайкальский край 185
  • 21 Тверская область 176
  • 22 Краснодарский край 176
  • 23 Алтайский край 175
  • 24 Ярославская область 173
  • 25 Хабаровский край 173
  • 26 Приморский край 172
  • 27 Курская область 171
  • 28 Белгородская область 166
  • 29 Республика Карелия 164
  • 30 Калининградская область 164
  • 31 Республика Башкортостан 163
  • 32 Тульская область 160
  • 33 Смоленская область 159
  • 34 Брянская область 158
  • 35 Ульяновская область 151
  • 36 Ивановская область 150
  • 37 Кировская область 150
  • 38 Астраханская область 147
  • 39 Республика Крым 147
  • 40 Орловская область 146
  • 41 Владимирская область 146
  • 42 Мурманская область 143
  • 43 Калужская область 143
  • 44 Липецкая область 142
  • 45 Оренбургская область 140
  • 46 Тамбовская область 136
  • 47 Новосибирская область 134
  • 48 Республика Коми 128
  • 49 Тюменская область 125
  • 50 Омская область 125
  • 51 Новгородская область 120
  • 52 Республика Бурятия 110
  • 53 Рязанская область 102
  • 54 Удмуртская Республика 96
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 93
  • 56 Курганская область 92
  • 57 Кемеровская область 92
  • 58 Севастополь 89
  • 59 Томская область 85
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 61 Псковская область 81
  • 62 Республика Саха (Якутия) 81
  • 63 Республика Татарстан 79
  • 64 Республика Чувашия 75
  • 65 Республика Дагестан 72
  • 66 Сахалинская область 71
  • 67 Республика Мордовия 67
  • 68 Республика Калмыкия 62
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 62
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 71 Костромская область 57
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 50
  • 73 Амурская область 49
  • 74 Камчатский край 48
  • 75 Республика Марий Эл 42
  • 76 Республика Адыгея 34
  • 77 Республика Ингушетия 32
  • 78 Республика Хакасия 28
  • 79 Республика Алтай 26
  • 80 Чеченская Республика 21
  • 81 Республика Тыва 20
  • 82 Магаданская область 10
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Республика Хакасия 0,1%
  • 2. Москва, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Амурская область 0,2%
  • 3. Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Томская область, Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Мурманская область, Московская область, Омская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская область, Костромская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Санкт-Петербург, Республика Коми 0,3%
За последние сутки подтверждено 536 смертей:
  • Москва 68
  • Санкт-Петербург 54
  • Московская область 35
  • Ростовская область 24
  • Воронежская область 22
  • Краснодарский край 17
  • Нижегородская область 15
  • Красноярский край 15
  • Свердловская область 14
  • Архангельская область 13
  • Алтайский край 13
  • Самарская область 10
  • Тульская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Челябинская область 9
  • Ивановская область 8
  • Иркутская область 8
  • Томская область 8
  • Вологодская область 7
  • Пермский край 7
  • Владимирская область 6
  • Рязанская область 6
  • Тверская область 6
  • Мурманская область 6
  • Республика Крым 6
  • Оренбургская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Белгородская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Камчатский край 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 4
  • Ярославская область 4
  • Калининградская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Саратовская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Омская область 4
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Пензенская область 3
  • Курганская область 3
  • Липецкая область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Курская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Бурятия 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 78 134 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 575 человек:
  • Москва 3633
  • Санкт-Петербург 3589
  • Московская область 907
  • Челябинская область 499
  • Ивановская область 498
  • Нижегородская область 445
  • Ростовская область 391
  • Воронежская область 367
  • Архангельская область 364
  • Краснодарский край 352
  • Приморский край 338
  • Республика Крым 311
  • Иркутская область 303
  • Свердловская область 296
  • Мурманская область 279
  • Пензенская область 276
  • Саратовская область 272
  • Хабаровский край 272
  • Смоленская область 261
  • Пермский край 261
  • Тамбовская область 258
  • Самарская область 254
  • Ставропольский край 241
  • Вологодская область 238
  • Липецкая область 237
  • Брянская область 234
  • Волгоградская область 227
  • Ханты-Мансийский автономный округ 227
  • Забайкальский край 227
  • Тверская область 219
  • Республика Карелия 211
  • Новосибирская область 208
  • Красноярский край 200
  • Ленинградская область 187
  • Белгородская область 186
  • Тульская область 179
  • Калининградская область 175
  • Ульяновская область 174
  • Сахалинская область 174
  • Курская область 173
  • Ярославская область 171
  • Алтайский край 166
  • Республика Башкортостан 165
  • Орловская область 157
  • Республика Саха (Якутия) 157
  • Калужская область 156
  • Оренбургская область 156
  • Томская область 156
  • Кировская область 152
  • Новгородская область 147
  • Кемеровская область 142
  • Астраханская область 138
  • Республика Бурятия 138
  • Владимирская область 137
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • Республика Коми 125
  • Тюменская область 121
  • Омская область 120
  • Республика Татарстан 118
  • Псковская область 115
  • Республика Калмыкия 114
  • Республика Дагестан 114
  • Республика Алтай 114
  • Удмуртская Республика 101
  • Костромская область 99
  • Рязанская область 98
  • Республика Чувашия 91
  • Республика Мордовия 90
  • Севастополь 86
  • Курганская область 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 76
  • Амурская область 65
  • Республика Северная Осетия - Алания 57
  • Республика Адыгея 56
  • Камчатский край 56
  • Чеченская Республика 55
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Республика Марий Эл 44
  • Республика Хакасия 37
  • Республика Ингушетия 32
  • Республика Тыва 22
  • Магаданская область 13
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Еврейская автономная область 9
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 516 461.

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