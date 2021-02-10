За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1441

2 Санкт-Петербург 1169

3 Московская область 650

4 Нижегородская область 456

5 Воронежская область 362

6 Ростовская область 349

7 Самарская область 302

8 Свердловская область 287

9 Пермский край 270

10 Челябинская область 265

11 Иркутская область 254

12 Саратовская область 244

13 Вологодская область 242

14 Красноярский край 240

15 Волгоградская область 225

16 Архангельская область 224

17 Ставропольский край 216

18 Пензенская область 208

19 Ленинградская область 204

20 Забайкальский край 185

21 Тверская область 176

22 Краснодарский край 176

23 Алтайский край 175

24 Ярославская область 173

25 Хабаровский край 173

26 Приморский край 172

27 Курская область 171

28 Белгородская область 166

29 Республика Карелия 164

30 Калининградская область 164

31 Республика Башкортостан 163

32 Тульская область 160

33 Смоленская область 159

34 Брянская область 158

35 Ульяновская область 151

36 Ивановская область 150

37 Кировская область 150

38 Астраханская область 147

39 Республика Крым 147

40 Орловская область 146

41 Владимирская область 146

42 Мурманская область 143

43 Калужская область 143

44 Липецкая область 142

45 Оренбургская область 140

46 Тамбовская область 136

47 Новосибирская область 134

48 Республика Коми 128

49 Тюменская область 125

50 Омская область 125

51 Новгородская область 120

52 Республика Бурятия 110

53 Рязанская область 102

54 Удмуртская Республика 96

55 Ханты-Мансийский автономный округ 93

56 Курганская область 92

57 Кемеровская область 92

58 Севастополь 89

59 Томская область 85

60 Кабардино-Балкарская Республика 82

61 Псковская область 81

62 Республика Саха (Якутия) 81

63 Республика Татарстан 79

64 Республика Чувашия 75

65 Республика Дагестан 72

66 Сахалинская область 71

67 Республика Мордовия 67

68 Республика Калмыкия 62

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 62

70 Карачаево-Черкесская Республика 59

71 Костромская область 57

72 Республика Северная Осетия-Алания 50

73 Амурская область 49

74 Камчатский край 48

75 Республика Марий Эл 42

76 Республика Адыгея 34

77 Республика Ингушетия 32

78 Республика Хакасия 28

79 Республика Алтай 26

80 Чеченская Республика 21

81 Республика Тыва 20

82 Магаданская область 10

83 Еврейская автономная область 8

84 Чукотский автономный округ 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Республика Хакасия 0,1%

2. Москва, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Амурская область 0,2%

3. Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Томская область, Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Мурманская область, Московская область, Омская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская область, Костромская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Санкт-Петербург, Республика Коми 0,3% За последние сутки подтверждено 536 смертей: Москва 68

Санкт-Петербург 54

Московская область 35

Ростовская область 24

Воронежская область 22

Краснодарский край 17

Нижегородская область 15

Красноярский край 15

Свердловская область 14

Архангельская область 13

Алтайский край 13

Самарская область 10

Тульская область 9

Ульяновская область 9

Челябинская область 9

Ивановская область 8

Иркутская область 8

Томская область 8

Вологодская область 7

Пермский край 7

Владимирская область 6

Рязанская область 6

Тверская область 6

Мурманская область 6

Республика Крым 6

Оренбургская область 6

Новосибирская область 6

Белгородская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Камчатский край 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Орловская область 4

Смоленская область 4

Ярославская область 4

Калининградская область 4

Ленинградская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Саратовская область 4

Республика Хакасия 4

Омская область 4

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Республика Дагестан 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Пензенская область 3

Курганская область 3

Липецкая область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Татарстан 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Курская область 1

Псковская область 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Бурятия 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 78 134 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 575 человек: Москва 3633

Санкт-Петербург 3589

Московская область 907

Челябинская область 499

Ивановская область 498

Нижегородская область 445

Ростовская область 391

Воронежская область 367

Архангельская область 364

Краснодарский край 352

Приморский край 338

Республика Крым 311

Иркутская область 303

Свердловская область 296

Мурманская область 279

Пензенская область 276

Саратовская область 272

Хабаровский край 272

Смоленская область 261

Пермский край 261

Тамбовская область 258

Самарская область 254

Ставропольский край 241

Вологодская область 238

Липецкая область 237

Брянская область 234

Волгоградская область 227

Ханты-Мансийский автономный округ 227

Забайкальский край 227

Тверская область 219

Республика Карелия 211

Новосибирская область 208

Красноярский край 200

Ленинградская область 187

Белгородская область 186

Тульская область 179

Калининградская область 175

Ульяновская область 174

Сахалинская область 174

Курская область 173

Ярославская область 171

Алтайский край 166

Республика Башкортостан 165

Орловская область 157

Республика Саха (Якутия) 157

Калужская область 156

Оренбургская область 156

Томская область 156

Кировская область 152

Новгородская область 147

Кемеровская область 142

Астраханская область 138

Республика Бурятия 138

Владимирская область 137

Ямало-Ненецкий автономный округ 127

Республика Коми 125

Тюменская область 121

Омская область 120

Республика Татарстан 118

Псковская область 115

Республика Калмыкия 114

Республика Дагестан 114

Республика Алтай 114

Удмуртская Республика 101

Костромская область 99

Рязанская область 98

Республика Чувашия 91

Республика Мордовия 90

Севастополь 86

Курганская область 81

Кабардино-Балкарская Республика 76

Амурская область 65

Республика Северная Осетия - Алания 57

Республика Адыгея 56

Камчатский край 56

Чеченская Республика 55

Карачаево-Черкесская Республика 44

Республика Марий Эл 44

Республика Хакасия 37

Республика Ингушетия 32

Республика Тыва 22

Магаданская область 13

Ненецкий автономный округ 10

Еврейская автономная область 9

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 516 461.