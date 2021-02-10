За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1441
- 2 Санкт-Петербург 1169
- 3 Московская область 650
- 4 Нижегородская область 456
- 5 Воронежская область 362
- 6 Ростовская область 349
- 7 Самарская область 302
- 8 Свердловская область 287
- 9 Пермский край 270
- 10 Челябинская область 265
- 11 Иркутская область 254
- 12 Саратовская область 244
- 13 Вологодская область 242
- 14 Красноярский край 240
- 15 Волгоградская область 225
- 16 Архангельская область 224
- 17 Ставропольский край 216
- 18 Пензенская область 208
- 19 Ленинградская область 204
- 20 Забайкальский край 185
- 21 Тверская область 176
- 22 Краснодарский край 176
- 23 Алтайский край 175
- 24 Ярославская область 173
- 25 Хабаровский край 173
- 26 Приморский край 172
- 27 Курская область 171
- 28 Белгородская область 166
- 29 Республика Карелия 164
- 30 Калининградская область 164
- 31 Республика Башкортостан 163
- 32 Тульская область 160
- 33 Смоленская область 159
- 34 Брянская область 158
- 35 Ульяновская область 151
- 36 Ивановская область 150
- 37 Кировская область 150
- 38 Астраханская область 147
- 39 Республика Крым 147
- 40 Орловская область 146
- 41 Владимирская область 146
- 42 Мурманская область 143
- 43 Калужская область 143
- 44 Липецкая область 142
- 45 Оренбургская область 140
- 46 Тамбовская область 136
- 47 Новосибирская область 134
- 48 Республика Коми 128
- 49 Тюменская область 125
- 50 Омская область 125
- 51 Новгородская область 120
- 52 Республика Бурятия 110
- 53 Рязанская область 102
- 54 Удмуртская Республика 96
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 93
- 56 Курганская область 92
- 57 Кемеровская область 92
- 58 Севастополь 89
- 59 Томская область 85
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 61 Псковская область 81
- 62 Республика Саха (Якутия) 81
- 63 Республика Татарстан 79
- 64 Республика Чувашия 75
- 65 Республика Дагестан 72
- 66 Сахалинская область 71
- 67 Республика Мордовия 67
- 68 Республика Калмыкия 62
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 62
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 71 Костромская область 57
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 50
- 73 Амурская область 49
- 74 Камчатский край 48
- 75 Республика Марий Эл 42
- 76 Республика Адыгея 34
- 77 Республика Ингушетия 32
- 78 Республика Хакасия 28
- 79 Республика Алтай 26
- 80 Чеченская Республика 21
- 81 Республика Тыва 20
- 82 Магаданская область 10
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Республика Хакасия 0,1%
- 2. Москва, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Амурская область 0,2%
- 3. Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Томская область, Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Мурманская область, Московская область, Омская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская область, Костромская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Санкт-Петербург, Республика Коми 0,3%
За последние сутки подтверждено 536 смертей:
- Москва 68
- Санкт-Петербург 54
- Московская область 35
- Ростовская область 24
- Воронежская область 22
- Краснодарский край 17
- Нижегородская область 15
- Красноярский край 15
- Свердловская область 14
- Архангельская область 13
- Алтайский край 13
- Самарская область 10
- Тульская область 9
- Ульяновская область 9
- Челябинская область 9
- Ивановская область 8
- Иркутская область 8
- Томская область 8
- Вологодская область 7
- Пермский край 7
- Владимирская область 6
- Рязанская область 6
- Тверская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Крым 6
- Оренбургская область 6
- Новосибирская область 6
- Белгородская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Камчатский край 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Саратовская область 4
- Республика Хакасия 4
- Омская область 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Пензенская область 3
- Курганская область 3
- Липецкая область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Псковская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Бурятия 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 78 134 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 575 человек:
- Москва 3633
- Санкт-Петербург 3589
- Московская область 907
- Челябинская область 499
- Ивановская область 498
- Нижегородская область 445
- Ростовская область 391
- Воронежская область 367
- Архангельская область 364
- Краснодарский край 352
- Приморский край 338
- Республика Крым 311
- Иркутская область 303
- Свердловская область 296
- Мурманская область 279
- Пензенская область 276
- Саратовская область 272
- Хабаровский край 272
- Смоленская область 261
- Пермский край 261
- Тамбовская область 258
- Самарская область 254
- Ставропольский край 241
- Вологодская область 238
- Липецкая область 237
- Брянская область 234
- Волгоградская область 227
- Ханты-Мансийский автономный округ 227
- Забайкальский край 227
- Тверская область 219
- Республика Карелия 211
- Новосибирская область 208
- Красноярский край 200
- Ленинградская область 187
- Белгородская область 186
- Тульская область 179
- Калининградская область 175
- Ульяновская область 174
- Сахалинская область 174
- Курская область 173
- Ярославская область 171
- Алтайский край 166
- Республика Башкортостан 165
- Орловская область 157
- Республика Саха (Якутия) 157
- Калужская область 156
- Оренбургская область 156
- Томская область 156
- Кировская область 152
- Новгородская область 147
- Кемеровская область 142
- Астраханская область 138
- Республика Бурятия 138
- Владимирская область 137
- Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- Республика Коми 125
- Тюменская область 121
- Омская область 120
- Республика Татарстан 118
- Псковская область 115
- Республика Калмыкия 114
- Республика Дагестан 114
- Республика Алтай 114
- Удмуртская Республика 101
- Костромская область 99
- Рязанская область 98
- Республика Чувашия 91
- Республика Мордовия 90
- Севастополь 86
- Курганская область 81
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Амурская область 65
- Республика Северная Осетия - Алания 57
- Республика Адыгея 56
- Камчатский край 56
- Чеченская Республика 55
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Марий Эл 44
- Республика Хакасия 37
- Республика Ингушетия 32
- Республика Тыва 22
- Магаданская область 13
- Ненецкий автономный округ 10
- Еврейская автономная область 9
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 516 461.