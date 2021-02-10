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10.02.2021 00:23
Рубрика: В мире

Запасы угля на украинских ТЭС оказались вдвое ниже минимума

Запас угля на украинских тепловых электростанциях снизился до недопустимо низких показателей, констатировали в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В итоге страна оказалась на грани системного сбоя в энергетической системе, несмотря на то, что вошла в отопительный сезон с рекордными запасами угля объемом 2,6 млн тонн.

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"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, - передает ТАСС комментарий "Укрэнерго". - В частности, по состоянию на 8 февраля запасы угля на ТЭС всех марок с начала ноября 2020 года уменьшились в 6,5 раз, до 384,4 тыс. тонн, из них газового угля - в 8,9 раз, до 240 тыс. тонн, антрацитового - в 2,5 раза, до 144,4 тыс. тонн. Отметим, что угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых запасов".

Отчасти сложившаяся ситуация объясняется ремонтом 5 из 15 имеющихся энергоблоков АЭС. В результате доля АЭС в энергосистеме упала на 5%, до 45,6%, а рекордные запасы угля были исчерпаны за три месяца. Пики потребления электроэнергии Украина периодически покрывала то за счет импорта из Беларуси и России, то за счет работы гидроэлектростанций.

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