Запускается единый портал для голосований по благоустройству

Единую платформу для голосования жителей по вопросам благоустройства представил Минстрой. Голосование пройдет в конце весны.

С января все голосования по благоустройству (какие именно парки и скверы нужно облагородить в первую очередь, какой дизайн-проект лучше) должны проходить в онлайн-пространстве, рассказал на конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Однако выяснилось, что такие порталы существуют в единичных регионах и муниципалитетах. В итоге решено было запустить единую на всю Россию платформу для голосования.

Высказать мнение по поводу того, какие территории нужно привести в порядок прежде всего, а если они уже выбраны - что именно на них сделать, можно будет на сайте za.gorodsreda.ru. Установлены единые сроки голосования - с 26 апреля по 30 мая, их сейчас вносят в паспорт нацпроекта "Жилье и городская среда". Само благоустройство пройдет в 2022 году. Предполагается, что такие опросы жителей станут регулярными. Участников голосований позже известят, какой объект победил, а на сайте будет размещаться информация, когда и как был реализован проект.

Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт госуслуг, социальные сети, мобильный телефон. Будут приняты все меры, чтобы избежать искусственных "накруток" голосов, подчеркнул гендиректор АНО "Диалог", занимающейся доработкой портала, Алексей Гореславский. К голосованию допускают жителей уже с 14-летнего возраста. Система будет учитывать регион проживания, подчеркнул Егоров: нельзя будет из Москвы проголосовать за благоустройство в Нижнем Новгороде и наоборот.

Тем, кто не ориентируется в интернете, помогут волонтеры. В период голосования они будут дежурить на улицах, в торговых центрах, кинотеатрах и других популярных среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале или проголосовать прямо на их планшете. Не исключено, что в будущем платформа станет более универсальной и на ней можно будет высказываться не только по поводу благоустройства, но и, например, за или против установки памятников и монументов.

За два года существования федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 11 825 общественных территорий, воплощено в жизнь 168 проектов победителей конкурса среди малых городов и исторических поселений, рассказал Егоров. В решении вопросов благоустройства приняли участие 13,4% жителей. На 2021 год запланировано привести в порядок уже 15 790 общественных пространств, реализовать 240 проектов конкурса малых городов, а доля активных граждан должна вырасти до 15%. "Я надеюсь, что с учетом того, что мы запускаем платформу, показатель будет превышен", - отметил замминистра. Нацпроектом "Жилье и городская среда" предусматривается, что число граждан, участвующих в процессах благоустройства городов, должно вырасти до 30%.