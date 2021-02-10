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10.02.2021 17:01
Рубрика: Власть

Животных запретят изымать за долги

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий судебным приставам изымать домашних животных за долги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (он является одним из авторов инициативы), проект касается домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Фото: iStock
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У должников, считающих питомцев членами семьи, нельзя их отбирать, уверен депутат.

Инициаторы поправок ссылаются на действующий закон об ответственном обращении с животными, согласно которому устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции. Организации, которые занимаются изъятием животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, указали депутаты.

Статистика показывает, что 83% россиян считают питомцев членами семьи, рассказал еще один автор инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Представим, беспородный кот, которому 13 лет, не имеет рыночной стоимости, его нельзя продать. Между тем для его хозяйки, одинокой пенсионерки, кот бесценен, - добавил он. - Животных берут в "заложники", чтобы люди просто отдавали долги".

По действующим нормам, обращать взыскание по исполнительным документам нельзя только на сельскохозяйственных животных (это племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы).

Бурматов объяснил, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.

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