Шум человечества стал преобладающим звуком в океане

Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана - в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе.

Такая какофония угрожает морским организмам, которые в своей деятельности полагаются на производство и передачу звуков, а также это влияет на звуковой ландшафт океана. В то же время естественные звуки океана становятся тише из-за рыбалки и деградации среды обитания. Так, нарушается центральная экологическая характеристика здорового океана.

- Звук - это сенсорный сигнал, который проходит дальше всего через океан и используется морскими животными, от беспозвоночных до больших китов, для интерпретации и изучения морской среды, а также для взаимодействия внутри и между видами. Звуковые ландшафты океана быстро меняются из-за значительного сокращения численности животных, производящих звук, увеличения антропогенного шума и изменения влияния геофизических источников, таких как морской лед и штормы, из-за изменения климата, - говорится в статье Science.

Ученые уверены, что антропогенный шум негативно влияет на подводную жизнь, на морских животных.

- Было обнаружено, что шум от судов, активный гидролокатор, синтетические звуки (искусственные тона и белый шум) и акустические отпугивающие устройства влияют на морских животных, равно как и шум от энергетической и строительной инфраструктуры и сейсмических исследований. Есть явные доказательства того, что шум ухудшает слух и вызывает физиологические и поведенческие изменения у морских животных. Иногда такой шум увеличивает смертность животных и расселение их личинок, - говорится в публикации.

Делая вывод, что антропогенный шум - фактор стресса для морских обитателей, исследователи предлагают включить его в оценку совокупного давления на морские экосистемы наравне с углекислым газом или загрязнителями воды. Но они отмечают, что в отличие от этого всего, шум быстро уменьшается после устранения его источника.