Шум человечества стал преобладающим звуком в океане

Новости

Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
Опубликованы документы Минобороны о военной биографии Игната Артеменко 17:31
В Москве водителей призвали не ездить за рулем до понедельника 17:24
В Петербурге за мат на улице на неделю арестовали рэпера Славу КПСС 17:22
В России тестируют японские технологии утилизации мусора 17:17
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 17:14
Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу американца Тревора Рида 17:09
Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры 17:06
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2" 16:45
Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря 16:35
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 16:35
В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах 16:31
В Петербурге начались обыски из-за растрат в ритуальной компании 16:31
Кабмин ФРГ: Берлин в контакте с США по санкциям против "Северного потока 2" 16:27
Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран 16:25
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V" 16:22
Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство 16:21
Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест 16:12
Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации 15:53
Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам 15:51
В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву 15:47
Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики 15:39
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 16:48
Рубрика: Общество

Шум человечества стал преобладающим звуком в океане

Текст: Юлия Мякишева
Фото: science.sciencemag.org Фото: science.sciencemag.org
Фото: science.sciencemag.org

Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана - в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
Ученые назвали причину расширения Атлантического океана

Такая какофония угрожает морским организмам, которые в своей деятельности полагаются на производство и передачу звуков, а также это влияет на звуковой ландшафт океана. В то же время естественные звуки океана становятся тише из-за рыбалки и деградации среды обитания. Так, нарушается центральная экологическая характеристика здорового океана.

- Звук - это сенсорный сигнал, который проходит дальше всего через океан и используется морскими животными, от беспозвоночных до больших китов, для интерпретации и изучения морской среды, а также для взаимодействия внутри и между видами. Звуковые ландшафты океана быстро меняются из-за значительного сокращения численности животных, производящих звук, увеличения антропогенного шума и изменения влияния геофизических источников, таких как морской лед и штормы, из-за изменения климата, - говорится в статье Science.

Ученые уверены, что антропогенный шум негативно влияет на подводную жизнь, на морских животных.

Фото: Пресс-служба УрФУ
Ученые с помощью годичных колец деревьев описали климат за тысячи лет

- Было обнаружено, что шум от судов, активный гидролокатор, синтетические звуки (искусственные тона и белый шум) и акустические отпугивающие устройства влияют на морских животных, равно как и шум от энергетической и строительной инфраструктуры и сейсмических исследований. Есть явные доказательства того, что шум ухудшает слух и вызывает физиологические и поведенческие изменения у морских животных. Иногда такой шум увеличивает смертность животных и расселение их личинок, - говорится в публикации.

Делая вывод, что антропогенный шум - фактор стресса для морских обитателей, исследователи предлагают включить его в оценку совокупного давления на морские экосистемы наравне с углекислым газом или загрязнителями воды. Но они отмечают, что в отличие от этого всего, шум быстро уменьшается после устранения его источника.

Наука Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
В России упростят получение статуса ИП
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии