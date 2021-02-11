20 февраля 1942 года Леонид Шершер был награжден медалью "За боевые заслуги"

Леонид Шершер родился в Одессе.
Стихи писал с 10 лет, печатался в "Пионерской правде", "Иллюстрированной газете", "Вечерней Москве", журналах "Огонек" и "Смена". Много сотрудничал на радио.
В 1940 году окончил литературный факультет ИФЛИ и в августе того же года был призван в армию.
Леонид служил в 493-м гаубично-артиллерийском полку, затем в Центральном театре Красной Армии - заместителем политрука и референтом литературной части.
В августе 1941 года Леонид Шершер стал военным корреспондентом газеты авиации дальнего действия "За правое дело". Участвовал в боевых вылетах.
20 февраля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Леонид Шершер был награжден медалью "За боевые заслуги".
Погиб при катастрофе транспортного Ли-2.
В РГАЛИ хранится автобиография Леонида, написанная в 1931 году для сборника "Пролетарские писатели" (Ф. 1624 Оп. 1 Ед. хр. 246 Л. 2).