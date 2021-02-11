Подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем в 2001 году - важнейшая веха для современных российско-китайских отношений и важная веха в новейшей мировой истории в целом.

Договор стал юридической основой и главным целеуказателем дальнейшего развития межгосударственных связей. Это своего рода отправная точка формирования российско-китайского стратегического тандема, вносящего важный вклад в поддержание мира и стабильности на планете, в защиту послевоенного мироустройства и системы межгосударственных отношений, основанной на международном праве при центральной координирующей роли ООН.

Договор завершил этап перехода от нормализации отношений с КНР в конце 80-х годов XX века до всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства. В XXI веке российско-китайский диалог стал ускоренно развиваться на прочном фундаменте общности интересов, прагматичного и доверительного взаимодействия, не направленного против третьих стран, но открытого для конструктивного подключения других партнеров.

На протяжении 20 лет все статьи договора добросовестно соблюдались и реализовывались на системной основе. Каждые четыре года руководители двух стран утверждали соответствующие планы действий. Качественное и неуклонное укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества принесло богатые и ощутимые плоды как народам России и Китая, так и многим другим нашим партнерам на международной арене.

Назову лишь часть из наиболее важных практических достижений прошедшего 20-летия. Взаимный товарооборот с чуть более 8 миллиардов долларов США в 2000 году вырос до 110 миллиардов по итогам 2019 и 2020 годов, устояв под ударами пандемии. С 2010 года КНР прочно занимает первое место среди наших внешнеторговых партнеров. Российская сторона наращивает долю несырьевых товаров в экспорте в Китай, для чего создаются необходимые торговые площадки. Значительных объемов достигли поставки в КНР сельхозпродукции и продовольствия. Расширяется торговля услугами, широко внедряются инструменты электронной торговли и расчеты в национальных валютах. В начале 2000-х годов показатели взаимных прямых инвестиций были незначительны. Сейчас только по линии профильной межправкомиссии рассматривается почти 100 проектов на общую сумму более 120 миллиардов долларов. Уже почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, наша страна прочно занимает 1-2-е место среди поставщиков сырой нефти в КНР. В конце 2019 года был запущен российско-китайский газопровод. Контракт по нему рассчитан на 30 лет, за которые в Китай будет поставлено свыше триллиона кубометров газа.

Это крупнейшая сделка в истории отечественной газовой отрасли. Флагманскими можно назвать и проекты создания во взаимодействии с китайской стороной газоперерабатывающего и газохимического комплексов в Амурской области. Изучаются новые маршруты трубных поставок. Хороший прогресс в сотрудничестве по сжиженному природному газу. За прошедшие 20 лет с участием российских специалистов построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС (на очереди еще два), реализуются контракты на сооружение двух энергоблоков на АЭС "Сюйдапу" и демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. С ничтожных величин 20 лет назад до почти 40 миллионов тонн в 2020 году вырос экспорт каменного угля в КНР из России. Осуществляются перетоки электроэнергии из России в Китай.

Совместно создаются новые автомобильные производства на российской территории, разрабатываются широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет CR929 и перспективный тяжелый вертолет. В тесном взаимодействии с китайской стороной на Дальнем Востоке сооружается современный судостроительный комплекс "Звезда".

Завершено строительство первого трансграничного автодорожного моста через Амур близ городов Благовещенск и Хэйхэ. Почти готов первый железнодорожный мост в районе Нижнеленинское-Тунцзян. Непрерывно растут объемы контейнерных перевозок по трансграничной железной дороге. Цифры роста объема железнодорожного транзита между странами Евросоюза и КНР - в восемь раз за период с 2014 по 2019 год - говорят сами за себя. Прокладываются новые транспортные маршруты, строятся транспортно-логистические комплексы. Начинается освоение Северного морского пути, имеющего большие перспективы для транзита грузов на китайско-европейском направлении.

В условиях все более жестких ограничений со стороны западных стран, направленных на подрыв технологического развития России и Китая, особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Не случайно в 2020-2021 годах наши страны проводят тематические "перекрестные" годы научно-технического и инновационного сотрудничества.

Сегодня Россия и Китай, руководствуясь духом договора, эффективно взаимодействуют по всем направлениям, своевременно и гибко реагируют на изменения в мировой обстановке и новые глобальные вызовы - от международного терроризма, информационных войн и вмешательства во внутренние дела до пандемии COVID-19.