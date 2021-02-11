71-й Берлинале объявил программу главного конкурса

Новости

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам 15:00
С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск 15:00
Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели 14:36
ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом 14:30
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 14:29
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 14:27
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами 14:24
Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова 14:14
ФСБ задержала в Норильске пособника террористов 14:02
Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса 13:59
Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы 13:55
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 14:40
Рубрика: Культура

71-й Берлинале объявил программу главного конкурса

Текст: Валерий Кичин
Берлинский международный кинофестиваль объявил полную программу конкурсных фильмов. Сразу заметим, что в главном конкурсе фильмов из России нет.
Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP
Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP

"Конкурс предлагает панораму кинематографа такой, какова она есть в реальности и в перспективе, - сказал на пресс-конференции художественный директор фестиваля Карло Шатриан. - Мы можем заметить, что потрясения, вызванные событиями 2020 года, побудили фильммейкеров максимально использовать эту ситуацию и создавать глубоко личные фильмы. По числу картин этот конкурс менее богат, но он будет очень насыщенным по содержанию, жанрам и стилю".

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Вручение "Оскаров" пройдет одновременно в нескольких местах

В главном конкурсе 15 фильмов - примерно на четверть меньше, чем обычно. Среди его участников картины из Франции ("Маленькая мама" Селин Шьяммы и "Альбатрос" Ксавье Бовуа), Японии ("Колесо судьбы и фантазии" Рюсукэ Хамагути), Ирана ("Баллада о белой корове", режиссеры-дебютанты Бехташ Санаиха и Мариам Магхаддам), Германии ("Дверь по соседству" Даниела Брюна, "Герр Бахманн и его класс" Марии Спет, "Я твой мужчина" Марии Шрадер и "Фабиан" Доминика Графа), Венгрии ("Естественный свет" Денеша Наги и "Встретимся повсюду" Бенедека Флигауфа), Южной Кореи ("Вступление" Хон Сангсу), Мексики ("Полицейское кино" Алонсо Руиспаласиоса). Есть также фильм германо-грузинского производства - "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе.

Легко заметить, что в условиях пандемии и неопределенного будущего фестиваль, перестраховываясь, взял в конкурс картины из стран Европы и Ближнего Востока, исключение сделано для Японии, Южной Кореи и Мексики; фильмов из США, без которых не обходится ни один большой кинофорум, на этот раз нет вообще. Зато треть конкурса составят картины из Германии или сделанные в копродукции с Германией.

Как мы уже сообщали, в программе параллельного конкурса короткометражных фильмов участвует 8-минутная анимационная картина "Вадим на прогулке" режиссера-экспериментатора Саши Свирского - о бунте героя, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. А в программе "Форум" среди 17 конкурсных картин пройдет дебютный фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозиной.

Фестиваль пройдет в виртуальном формате с 1 по 5 марта. В июне дирекция надеется на спад пандемии и собирается лучшие фильмы конкурса показать в берлинских кинотеатрах. Тогда же будут вручены фестивальные призы.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей