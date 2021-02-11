71-й Берлинале объявил программу главного конкурса

Берлинский международный кинофестиваль объявил полную программу конкурсных фильмов. Сразу заметим, что в главном конкурсе фильмов из России нет.

"Конкурс предлагает панораму кинематографа такой, какова она есть в реальности и в перспективе, - сказал на пресс-конференции художественный директор фестиваля Карло Шатриан. - Мы можем заметить, что потрясения, вызванные событиями 2020 года, побудили фильммейкеров максимально использовать эту ситуацию и создавать глубоко личные фильмы. По числу картин этот конкурс менее богат, но он будет очень насыщенным по содержанию, жанрам и стилю".

В главном конкурсе 15 фильмов - примерно на четверть меньше, чем обычно. Среди его участников картины из Франции ("Маленькая мама" Селин Шьяммы и "Альбатрос" Ксавье Бовуа), Японии ("Колесо судьбы и фантазии" Рюсукэ Хамагути), Ирана ("Баллада о белой корове", режиссеры-дебютанты Бехташ Санаиха и Мариам Магхаддам), Германии ("Дверь по соседству" Даниела Брюна, "Герр Бахманн и его класс" Марии Спет, "Я твой мужчина" Марии Шрадер и "Фабиан" Доминика Графа), Венгрии ("Естественный свет" Денеша Наги и "Встретимся повсюду" Бенедека Флигауфа), Южной Кореи ("Вступление" Хон Сангсу), Мексики ("Полицейское кино" Алонсо Руиспаласиоса). Есть также фильм германо-грузинского производства - "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе.

Легко заметить, что в условиях пандемии и неопределенного будущего фестиваль, перестраховываясь, взял в конкурс картины из стран Европы и Ближнего Востока, исключение сделано для Японии, Южной Кореи и Мексики; фильмов из США, без которых не обходится ни один большой кинофорум, на этот раз нет вообще. Зато треть конкурса составят картины из Германии или сделанные в копродукции с Германией.

Как мы уже сообщали, в программе параллельного конкурса короткометражных фильмов участвует 8-минутная анимационная картина "Вадим на прогулке" режиссера-экспериментатора Саши Свирского - о бунте героя, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. А в программе "Форум" среди 17 конкурсных картин пройдет дебютный фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозиной.

Фестиваль пройдет в виртуальном формате с 1 по 5 марта. В июне дирекция надеется на спад пандемии и собирается лучшие фильмы конкурса показать в берлинских кинотеатрах. Тогда же будут вручены фестивальные призы.