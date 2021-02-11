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11 февраля 2021 г.

Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 5 февраля 2021 года № 15 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2021 год"

Дата подписания 5 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2021 год:

1) на душу населения - 9 779 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 10 404 рубля;

б) для пенсионеров - 7 981 рубль;

в) для детей - 10 060 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея Г.Митрофанов



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