Постановление кабинета Министров Республики Адыгея от 5 февраля 2021 года № 15 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2021 год:
1) на душу населения - 9 779 рублей;
2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:
а) для трудоспособного населения - 10 404 рубля;
б) для пенсионеров - 7 981 рубль;
в) для детей - 10 060 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Адыгея Г.Митрофанов
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