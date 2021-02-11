Рестораны и кафе, непродовольственные магазины и фитнес-центры, музеи и театры останутся закрытыми в Германии до 7 марта. Об этом канцлер Ангела Меркель и премьеры земель договорились на видеосовещании. В четверг канцлер выступала в бундестаге, защищая непростое решение об очередном продлении жесткого карантина, введенного еще в середине декабря.

Больше всего им были разочарованы бизнесмены, ждавшие от правительства хотя бы примерного графика снятия локдауна. "Мы вступили в бой с вирусом, это наш противник. И он не ориентируется ни на какие графики. Приходится исходить из числа заболевших и скорости распространения инфекции", - объяснила Меркель, призвав немцев готовиться к третьей волне пандемии, причем в условиях, когда вирус непредсказуемо мутирует. По ее словам, послабления станут возможными не раньше, чем уровень заражения "короной" опустится до показателя 35 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю. Пока эту цифру удалось "сбить" с 73 до 68, отрапортовал Институт Коха.

Единственное исключение власти согласились сделать для парикмахерских, которые начнут принимать истосковавшихся по стрижкам немцев с 1 марта - разумеется, с соблюдением масочного режима и других санитарных предписаний. А вот решение о том, когда открывать детские сады и школы, каждый из регионов примет самостоятельно, не дожидаясь отмашки из Берлина. На этом настоял новый лидер консерваторов, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. "Абсурдно делать вид, будто мы можем чему-то научить наших детей на дистанционке", - уверен политик.

С ним солидарен глава Союза немецких городов и коммун Герд Ландсберг: "Нервы у родителей на пределе. Надо срочно что-то предпринять". К слову, именно так и поступило правительство Саксонии. Там дошкольники и ученики младших классов смогут пойти на занятия уже в следующий понедельник. При этом звучат оригинальные идеи.

Так, глава фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт предложила использовать для школьных уроков просторные помещения музеев, театров и даже церквей, которые пока все равно пустуют.

Больше всего разочарованы бизнесмены, ждавшие от властей хотя бы примерного графика снятия локдауна

Согласно опросам, продление карантина поддерживает каждый второй житель ФРГ. И все же нарушений становится все больше. На днях полиция Кельна разогнала подпольную вечеринку на съемной квартире, где 19-летняя немка отмечала день рождения в компании 26 друзей. "Молодые люди пытались сбежать, спрятаться за дверью или запереться в ванной. Всех ждут штрафы", - пишет Spiegel online.

Между тем

В Любеке завели уголовное дело на бизнесмена и врача, 74-летнего владельца медицинской лаборатории Винфрида Штекера. Как сообщает MDR Sachsen, мужчина еще весной якобы изобрел "собственную" вакцину от коронавируса и принялся испытывать ее на себе, своих домочадцах и десятках добровольцев. Возможно, об этих сомнительных опытах никто не узнал, если бы господин Штекер не обратился в Институт Пауля Эрлиха с просьбой дать ему карт-бланш на новые эксперименты. В ведомстве заявили на него в прокуратуру. Теперь немца обвиняют в нарушении закона о лекарственных средствах.