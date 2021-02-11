Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не смог закончить матч против "Бостона" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В третьем периоде встречи россиянин провел на льду всего пару минут с небольшим. Когда камера выхватывала Панарина на скамейке, он держался за бок. После матча главный тренер "рейнджеров" Дэйв Куинн сказал, что у Артемия травма "нижней части тела", а о степени ее серьезности будет известно после медобследования.

Но и без травмы матч с "Бостоном" получился для Панарина не самым удачным. Россиянин результативными действиями не отметился, более того, из-за его ошибки соперник забил свою вторую шайбу. Уже в отсутствии Артемия "Рейнджерс" довели дело до овертайма, но там "Бостон" был чуть удачливей - 3:2.

Что касается нью-йорскской команды, есть для нее и хорошие новости. По коронавирусным причинам перенесен матч "рейнджеров" с "Филадельфией", намеченный на 14 февраля. Это позволит команде перевести дух и дождаться возвращения своего лидера.