"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии

Определился второй финалист Кубка Италии по футболу. В решающем матче турнира против "Ювентуса" сыграет "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук.

Бергамаскам в полуфинале выпал "Наполи". Первый поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершился нулевой ничьей. В ответной встрече "Аталанта" обыграла соперника со счетом 3:1: у победителей отличились Дуван Сапата и дубль оформил Маттео Пессина, у гостей же забил Ирвинг Лосано. Миранчук остался на скамейке запасных.

Добавим, что финальный матч Кубка Италии запланирован на 19 мая. К слову, "Ювентус" - рекордсмен по победам в турнире (13 трофеев). Что касается "Аталанты", то "черно-синие" лишь раз завоевали Кубок - в 1963 году.