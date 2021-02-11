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11.02.2021 00:54
Рубрика: Спорт

"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии

Текст: Артур Нанян

Определился второй финалист Кубка Италии по футболу. В решающем матче турнира против "Ювентуса" сыграет "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук.

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Бергамаскам в полуфинале выпал "Наполи". Первый поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны завершился нулевой ничьей. В ответной встрече "Аталанта" обыграла соперника со счетом 3:1: у победителей отличились Дуван Сапата и дубль оформил Маттео Пессина, у гостей же забил Ирвинг Лосано. Миранчук остался на скамейке запасных.

Добавим, что финальный матч Кубка Италии запланирован на 19 мая. К слову, "Ювентус" - рекордсмен по победам в турнире (13 трофеев). Что касается "Аталанты", то "черно-синие" лишь раз завоевали Кубок - в 1963 году.

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