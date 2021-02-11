Новости

"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии 00:54
Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене 00:38
Умерла создатель "Сезона мужчин" Муфида Тлатли 00:27
Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры 10.02.2021
В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба 10.02.2021
В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы 10.02.2021
Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 10.02.2021
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 10.02.2021
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 10.02.2021
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса 10.02.2021
В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке 10.02.2021
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката 10.02.2021
МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве 10.02.2021
Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 10.02.2021
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 10.02.2021
В Чечне объяснили решение отменить обязательное ношение масок 10.02.2021
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 10.02.2021
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 10.02.2021
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 10.02.2021
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 10.02.2021
Путин встретится с Лукашенко 10.02.2021
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 10.02.2021
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 10.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 00:38
Рубрика: В мире

Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене

США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене только в крайних случаях. Главная задача при этом заключается в сохранении безопасности для страны. Об этом заявил новый глава Белого дома Джо Байден в ходе посещения Пентагона.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности", - приводит слова Байдена ТАСС.

При этом президент констатировал: сила "должна быть крайней мерой, а не первой".

Американский лидер добавил, что намерен с министром обороны Ллойдом Остином и "лидерами по всему миру" наконец "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго". При этом жизнь и здоровье граждан США не должны подвергаться террористическим угрозам, отметил Джо Байден.

В мире США

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Попова заявила о сохранении масочного режима в России
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях