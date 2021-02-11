Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене

США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене только в крайних случаях. Главная задача при этом заключается в сохранении безопасности для страны. Об этом заявил новый глава Белого дома Джо Байден в ходе посещения Пентагона.

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности", - приводит слова Байдена ТАСС.

При этом президент констатировал: сила "должна быть крайней мерой, а не первой".

Американский лидер добавил, что намерен с министром обороны Ллойдом Остином и "лидерами по всему миру" наконец "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго". При этом жизнь и здоровье граждан США не должны подвергаться террористическим угрозам, отметил Джо Байден.