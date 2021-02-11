Новости

Число жертв пожара в ковидной больнице Бухареста выросло до 20 00:23
Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП 11.02.2021
В России изменится код междугородних звонков 11.02.2021
"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира 11.02.2021
Кабмин обсудит возможность выставлять на торги жилье ипотечных должников 11.02.2021
Санкт-Петербург получит от правительства средства на два детсада 11.02.2021
Кабмин поможет 11,7 тысячи семей на селе улучшить жилищные условия 11.02.2021
Власти Подмосковья увеличат объемы вакцинации от коронавируса 11.02.2021
Собянин: Если будет всплеск заболеваемости COVID-19, то не критичный 11.02.2021
Путин выделил средства на выплаты ветеранам Севастополя 11.02.2021
В Москве водитель госпитализирован после крупного ДТП во дворе 11.02.2021
Небензя назвал Берлин и Париж "соучастниками преступлений" на Донбассе 11.02.2021
Столичных водителей предупредили о резкой смене погоды 11.02.2021
Конькобежец Трофимов выиграл бронзу чемпионата мира 11.02.2021
Российская лыжница лишена золотой медали молодежного чемпионата мира 11.02.2021
Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи со снегопадом 11.02.2021
Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой 11.02.2021
В Германии и Дании предотвратили теракт и задержали трех братьев-исламистов 11.02.2021
В Москве камеры зафиксировали более 200 водителей с телефоном за рулем 11.02.2021
СК расследует хищение в банке "Югра" средств вкладчиков на 267 млрд рублей 11.02.2021
В Москве создали Оперативный штаб по снегу и морозам 11.02.2021
В Подмосковье замечены зеленые собаки 11.02.2021
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 11.02.2021
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 15 копеек 11.02.2021
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ 11.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 23:12
Рубрика: Спорт

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мюнхенская "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре. В решающем матче она одолела мексиканский клуб "Тигрес" - 1:0.

Фото: REUTERS
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

"Бавария" была фаворитом финального матча. Однако незадолго до матча стало известно о том, что один из лидеров мюнхенцев Томас Мюллер заразился коронавирусом. И вместо финала он отправился на карантин.

Впрочем, и без него "Бавария" сумела добиться победы, которая пришла к ним в непростой борьбе.

Единственный мяч был забит Бенжаменом Паваром на 59-й минуте встречи. Судья поначалу гол отменил, поскольку в предыдущем эпизоде Роберт Левандовский, как показалось ассистенту арбитра, находил в положении "вне игры". На помощь пришел VAR, признавший, что польский форвард находился в правильной позиции.

Матч так и завершился со счетом 1:0, а "Бавария" сумела завоевать этот трофей во второй раз. Всего же за год команда сумела выиграть шесть турниров.

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"

Главное сегодня

Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
Россия пообещала Евросоюзу соразмерный ответ на введение новых санкций
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
ФАС и Минэнерго приняли меры для стабилизации цен на бензин
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта