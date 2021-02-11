Мюнхенская "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре. В решающем матче она одолела мексиканский клуб "Тигрес" - 1:0.

"Бавария" была фаворитом финального матча. Однако незадолго до матча стало известно о том, что один из лидеров мюнхенцев Томас Мюллер заразился коронавирусом. И вместо финала он отправился на карантин.

Впрочем, и без него "Бавария" сумела добиться победы, которая пришла к ним в непростой борьбе.

Единственный мяч был забит Бенжаменом Паваром на 59-й минуте встречи. Судья поначалу гол отменил, поскольку в предыдущем эпизоде Роберт Левандовский, как показалось ассистенту арбитра, находил в положении "вне игры". На помощь пришел VAR, признавший, что польский форвард находился в правильной позиции.

Матч так и завершился со счетом 1:0, а "Бавария" сумела завоевать этот трофей во второй раз. Всего же за год команда сумела выиграть шесть турниров.