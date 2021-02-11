Биометрические данные пополнят гражданством и датой рождения

Перечень сведений, которые содержатся в Единой биометрической системе (ЕБС), дополнят данными о гражданстве и дате рождения. Такой проект постановления Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

Помимо новых сведений о гражданине ЕБС пополнится информацией об организациях, которые эти сведения размещали, и о способе сбора биометрических персональных данных.

В настоящее время ЕБС является единственным законодательно закрепленным механизмом биометрической идентификации. Кроме проверки на соответствие система также осуществляет сбор и хранение биометрических персональных данных.

В конце декабря 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг.