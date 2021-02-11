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11.02.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе

Текст: Елена Новоселова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, помогают или мешают работе служебные романы. Так вот, те, кто когда-то нашел свою любовь на работе, склонны видеть в таких отношениях пользу для общего дела, особенно если речь идет о союзе между коллегами, а не руководителем и подчиненным.

Фото: iStock
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Чуть больше половины работодателей (51 процент) уверены, что служебные романы внутри коллектива мешают работе. Романтика между начальником и подчиненным оценивается как еще негативней. Во всяком случае, уверены, что она мешает, 65 процентов менеджеров по персоналу. Из-за возникновения романтических отношений зачастую нарушается привычная корпоративная иерархия, что может отразиться на принятии значимых бизнес-решений, делятся своими наблюдениями опрошенные. По их мнению, нередки и случаи, когда из-за служебного романа один из пары увольняется, спасаясь от сплетен.

Лишь семь процентов работодателей полагают, что любовная связь между коллегами помогает работе, шесть процентов считают также в отношении романтических союзов между руководителями и подчиненными.

А что думает рядовые граждане? Они чуть больше, чем начальники лояльны к флирту на работе. По мнению 22 процентов россиян, служебные романы между коллегами никак не влияют на работу. Среди тех, у кого в прошлом был подобный опыт, такая позиция намного популярнее (39 процентов). В том, что связь между коллегами мешает работе, убеждены 45 процентов респондентов. Чаще так думают женщины (50 процентов против 42 процентов среди мужчин), а также те, у которых не было служебных романов (49 процентов).

Пятая часть наших граждан убеждены, что здоровые любовные отношения на службе лишь стимулируют трудовой энтузиазм. К слову, это те, кто смотрит рязановский "Служебный роман" глазами опытного человека.

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