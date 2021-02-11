Британцу грозит срок за оскорбление памяти ветерана в интернете

Во время первого коронавирусного локдауна 100-летний пенсионер, который едва мог передвигаться без ходунков, решился пройти аж сто кругов по своему саду, предлагая людям взамен прислать кто сколько может денег на благотворительность. В итоге капитан Том, как его стал называть весь Альбион, получил звание рыцаря от королевы Елизаветы II и превратился для британцев в символ борьбы Соединенного Королевства с COVID-19. Правда, сам он с инфекцией справиться не смог - 2 февраля его не стало спустя несколько дней после получения положительного анализа на коронавирус. Кроме того, у Мура была диагностирована пневмония.

Запись в Twitter с оскорблением скончавшегося ветерана шокировала британцев. Несмотря на то что вскоре после публикации она была удалена, некоторые интернет-пользователи все же успели сделать ее предполагаемые скриншоты. На одном из них видно, что автор твита подписан как "Saor Alba", что в переводе с гэльского означает "Свободная Шотландия". Так звучит девиз сторонников независимости страны от Лондона.

Сам Келли в следующую среду должен явиться в шерифский суд Ланарка, что в Шотландии. В ланаркширской полиции заявили, что ему предъявлено обвинение в "нарушении коммуникаций". Как пишет газета The Independent, речь идет, скорее всего, о нарушении пункта Закона о коммуникациях 2003 года, который гласит, что человек совершает преступление, если отправляет "посредством общественной электронной коммуникационной сети сообщение или иной объект, носящие чрезвычайно оскорбительный или непристойный, непотребный или угрожающий характер". Если Келли признают виновным, ему грозит либо до шести месяцев тюрьмы, либо штраф до пяти тысяч фунтов, либо и то и другое, отмечает издание.

Кстати, по этому закону был наказан уже не один британец. Например, еще в 2018 году в том же Ланаркшире мужчина по имени Марк Мичан был оштрафован на 800 фунтов за то, что опубликовал в Сети видео, где натренированный им мопс поднимает лапу в нацистском приветствии по характерной команде.

"Гори, старик, гори", - написал в Twitter Джозеф Келли (слева) о ветеране Томасе Муре, который в Британии стал символом борьбы с пандемией. Фото: twitter.com

А в январе этого года по тому же самому Закону о коммуникациях на 300 с лишним фунтов оштрафовали владельца паба, который оболгал в Сети мужчину и тем самым заставил того опасаться за свою безопасность.

Общественность возмутило подобное отношение к ветерану, собравшему более 30 миллионов фунтов стерлингов для врачей

Впрочем, не все считают, что Джозефа Келли следует непременно отправить в тюрьму. Например, британский активист Лоренс Фокс так прокомментировал ситуацию на своей страничке в Twitter: "Полиция должна свободно выполнять свою работу, которая заключается в расследовании настоящих преступлений, а не в аресте идиотов, которые твитят идиотские вещи".