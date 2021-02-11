ЦБ не даст банкам занижать лимиты на переводы по номеру телефона

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан, отмечает Банк России.

Сейчас банки самостоятельно определяют лимиты на переводы через СБП. Так, у Сбербанка он составляет 50 тыс. рублей в сутки, ВТБ недавно увеличил максимальную сумму разового перевода через СБП в три раза - до 150 тысяч рублей, ежемесячный лимит - в семь раз, до 2 млн рублей. Переводы через эту систему бесплатны на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного Национальной системой платежных карт мобильного приложения СБП (СБПэй). Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.