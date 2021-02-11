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11.02.2021 14:01
Рубрика: Экономика

Чернышенко раскрыл детали новых приложений для госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
Государство тестирует несколько мобильных приложений по предоставлению госуслуг в сфере здоровья, недвижимости и авто. Их запустят в этом году, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как "Дом", "Авто" и "Здоровье"", - рассказа вице-премьер.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Около 20 госуслуг переведут на новую версию портала до конца марта

В приложении "Дом" войдут сервисы голосования собственников жилья по вопросам ЖКХ, организации чата между жильцами и управляющей компанией, форма обратной связи для обращений и жалоб по поводу качества работы жилищных организаций. Сервис проходит тестирование в Московской области.

Приложение "Авто" станет доступно в августе 2021 года. В нем можно будет оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль и проч.

Мобильный сервис "Здоровье" объединит услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись к специалистам, вызов врача, оформление электронного больничного, выписка электронного рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Сейчас приложение тестируется в закрытом режиме, в марте его опробуют в трех российских регионах.

Вице-премьер напомнил, что в марте будет запущена обновленная версия портала госуслуг, и до конца месяца туда переведут 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста.

"Переход будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи. Главное, он будет также соответствовать всем современным требованиям в области кибербезопасности. Новая технологическая платформа построена на основе передовых технологий с учетом высокого трафика. Это позволит обрабатывать практически любое количество запросов пользователей даже в моменты пиковых нагрузок", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Экономика Государственные интернет-услуги

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