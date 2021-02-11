Число проверок автомобилей через сайт ГИБДД в 2020-м году выросло вдвое

Количество проверок автомобилей через официальный сайт Госавтоинспекции увеличилось в прошлом году в два раза. А количество проверок штрафов - в полтора раза, сообщает пресс-служба МВД.

В 2020 году граждане проверили наличие неуплаченных штрафов свыше 791,6 миллиона раз. В 2019 году таких обращений было 500 миллионов.

"На сегодняшний день сервис обладает функционалом по предоставлению гражданам фотоматериалов, являющихся доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Важно, что фотоматериалы правонарушений предоставляются из всех субъектов Российской Федерации. Также с помощью этого сервиса возможно осуществить проверку неуплаченных административных штрафов по иностранному регистрационному знаку транспортного средства".

Сервис проверки транспортных средств позволяет проверить историю автомобиля на предмет его регистрации, розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений, что особенно востребовано гражданами при заключении сделок купли-продажи транспортных средств. В 2020 году этой услугой воспользовались 604 миллиона раз. В 2019 году - 304,3 миллиона.

Услугой получения основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в Госавтоинспекции за различными собственниками в 2020 году граждане воспользовались 226,7 миллиона раз. Проверкой участия машины в ДТП в 2020 году интересовались более 187,6 миллиона раз (в 2019 - 124 миллиона). За информацией о том, находился ли автомобиль в розыске в 2020 год поступило свыше 87 миллионов обращений (в 2019 - 85,7 миллиона). Наличие ограничений у того или иного автомобиля в 2020 году проверили 102,7 миллиона раз (в 2019 году - 94,6 миллиона).

В 2020 году количество проверок водительских удостоверений составило 21 миллион. В 2019 году через сервис было осуществлено 20 миллионов таких. Сервис проверки водительских удостоверений предоставляет гражданам, а также работодателям, принимающим на работу и выпускающим на линию водителей, возможность получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также есть ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами.

Таким образом в общей сложности число запросов пользователей интерактивных сервисов официального сайта Госавтоинспекции в 2020 году составило порядка 1,5 миллиарда раз.

Также Ирина Волк напомнила, что на официальном сайте Госавтоинспекции функционирует сервис уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами. С его помощью организатор такой поездки направляет информацию в электронном виде в подразделения Госавтоинспекции напрямую, что гарантирует передачу уведомления в режиме реального времени в банк данных для дальнейшего рассмотрения.

Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции размещены информативные онлайн-справочники, которые позволяют получать необходимые сведения о деятельности службы. В частности, это раздел о местах размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.