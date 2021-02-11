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11.02.2021 18:15

Чистая прибыль ПСБ выросла до 26 миллиардов рублей

ПСБ увеличил чистую прибыль по МСФО за 2020 год на 78% по сравнению с 2019 годом, до 25,9 миллиарда рублей. Чистый процентный доход вырос на 39% и составил 68,4 миллиарда рублей, что обеспечено наращиванием объемов кредитования в приоритетных для банка сегментах, а также присоединением Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 2020 года составила 2,8%. ПСБ удалось фактически сохранить докризисный уровень маржи, несмотря на снижение ключевой ставки Банком России на протяжении всего 2020 года (с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года снижение составило 2,0 п.п.)

Чистый комиссионный доход в отчетном периоде увеличился на 15% - до 22,1 миллиарда рублей, драйверами роста стали комиссионный доход по документарным операциям (+51%), расчетно-кассовому обслуживанию (+14%), банкострахованию (+27 %).

Операционный доход увеличился на 43% по сравнению с 2019 годом, до 104,1 миллиарда рублей. Такую динамику в ПСБ объясняют ростом объемов бизнеса банка. При этом показатель операционных расходов к операционному доходу год к году улучшился с 55 до 50%.

"Банк продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях, - отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов. - Чистая прибыль увеличилась почти на 80%, рентабельность капитала составила 12,1%. Ключевые источники прибыли - чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы - показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка".

Активы банка год к году увеличились на 28%, до 2,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2021 года.

Средства на счетах клиентов увеличились на 27%, до 2,147 триллиона рублей.

Кредитный портфель увеличился на 37% и составил 1,47 триллиона рублей. Корпоративные кредиты выросли на 37% до 985 миллиардов рублей, портфель кредитов МСБ - на 67% до 175 миллиардов рублей, розничный портфель - на 26% до 310 миллиардов рублей.

Активное участие банка в программах поддержки МСБ, в рамках которых ПСБ выдал более 57 миллиардов рублей кредитов, стало основным источником роста кредитного портфеля в этом сегменте. В розничном кредитовании главным драйвером остается ипотека (+ 28% за 2020 год), доля ипотечных кредитов в розничном портфеле банка достигла 68%.

"Развитие функции опорного банка для предприятий ОПК, активное участие в госпрограммах поддержки бизнеса и населения и органический рост в ключевых бизнес-сегментах способствовали уверенному росту кредитного портфеля и портфеля привлечений. Контроль за операционными расходами на фоне роста объемов бизнеса обеспечил улучшение показателей операционной эффективности банка. При этом консервативная политика управления рисками позволила нам сохранять высокое качество портфеля и комфортную стоимость риска. Сильная динамика ключевых операционных показателей банка была отмечена ведущими рейтинговыми агентствами, что нашло отражение в кредитных рейтингах банка", - прокомментировал Евгений Смирнов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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