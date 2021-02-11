Что будет с рублем после заседания Банка России

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- На декабрьском заседании ЦБ ужесточил риторику, изменив неоднократно повторяемую по итогам предыдущих заседаний фразу о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Теперь, "с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки". Если эта фраза повторится и в пятницу, то на фоне ожидаемого сохранения ставки на текущем уровне заседание вряд ли окажет влияние на курс рубля.

Если же комментарии ЦБ будут еще более жесткими, свидетельствуя о том, что текущий цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в середине 2019 года, завершен, это окажет поддержку рублю, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты.

Кроме того, наблюдающаяся с марта 2020-го устойчивая тенденция повышения доходностей гособлигаций США сокращает разницу в процентных ставках между нашим и американским долговым рынком. В результате ОФЗ становятся менее привлекательными для нерезидентов по соотношению доходность/риск, что уже отразилось в активном снижении котировок наших гособлигаций, выступив одним из драйверов слабости рубля. Наряду с возросшей инфляцией этот фактор почти исключает смягчение взглядов ЦБ на краткосрочную динамику ставки.

При сохранении благоприятных внешних условий и в отсутствии новых геополитических раздражителей рубль в ближайшие недели способен продолжить умеренно повышаться. Однако, учитывая локальную перекупленность нефти и других рисковых активов, скорее всего, мировые рынки перейдут к нисходящей коррекции и консолидации недалеко от достигнутых вершин. Поэтому доллар после кратковременного снижения или даже от сегодняшнего трехнедельного минимума начнет корректировать потери, консолидируясь в коридоре 73,8-74,8. Более вероятный диапазон для евро на ближайшие недели - 89-90.

Однако не стоит забывать и про санкционные риски, которые несколько увеличились после заявления представителя Евросоюза по иностранным делам о возможности воспользоваться правом инициировать новые санкции против России. Если появятся реальные угрозы секторальных санкций, это способно вызвать резкое снижение рубля до пятилетних минимумов, установленных почти год назад.