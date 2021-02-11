COVID-19 может поражать зубы и десны

- Приходится признать, что ковид - не обычная вирусная инфекция, - говорит Амиран Ефремович. - Чем дальше, тем очевидней: она не обходит стороной наши органы. Еще совсем недавно казалось, что она опасна в основном для легких. Между тем мы, стоматологи, стали замечать, что количество наших пациентов заметно выросло. И даже страх перед заражением ковидом не удерживает людей от обращения к нам: зубную боль терпеть сложно. А она, как оказалось, нередко порождена ковидом.
Ученые и практикующие стоматологи всего мира пришли к заключению, что вирус, который нарушает деятельность внутренних органов, который разрушительно действует на кровеносную систему, опасен для наших десен и зубов. Из-за сбоев в кровеносной системе десны и зубы не получают питательные вещества и начинают разрушаться.
Вот кажется, что десны вдруг начинают кровить. Не вдруг! Из-за вирусной инфекции ослабляется иммунитет человека, и десна на это реагирует воспалением и кровотечением. А благополучие зубов зависит от десен.
В воспаленных и кровоточащих они не уживаются. Начинают шататься. Кость вокруг таких зубов разрушается. Такие зубы мы не в состоянии спасти. Более того, заменить утраченные нереально.
Да, есть известные правила ухода за полостью рта. Поверьте практикующему врачу: они ныне особенно актуальны. Еще и потому, что ковид игнорирует возраст своих жертв. А заполучить беззубый рот смолоду... Это не только физическая, но и моральная боль, беда. Вывод за каждым из вас.