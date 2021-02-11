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Рубрика: Общество

Корона против коронки

COVID-19 может поражать зубы и десны
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Замечено, что среди заболевших ковидом немало стоматологов. Объяснение простое. Зубы не перестают болеть во время пандемии. А зубная боль из самых мучительных. А чтобы помочь страдальцу, врач-стоматолог должен снять с него маску. Потому буквально дышит ковидом. И заболевает. Но сегодня мы не о том, что стоит посочувствовать стоматологам, а о том, что ковид поражает наши десны и зубы. Об этом "РГ" рассказывает руководитель одной из столичных стоматологических клиник Амиран Лезгишвили.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

- Приходится признать, что ковид - не обычная вирусная инфекция, - говорит Амиран Ефремович. - Чем дальше, тем очевидней: она не обходит стороной наши органы. Еще совсем недавно казалось, что она опасна в основном для легких. Между тем мы, стоматологи, стали замечать, что количество наших пациентов заметно выросло. И даже страх перед заражением ковидом не удерживает людей от обращения к нам: зубную боль терпеть сложно. А она, как оказалось, нередко порождена ковидом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ученые и практикующие стоматологи всего мира пришли к заключению, что вирус, который нарушает деятельность внутренних органов, который разрушительно действует на кровеносную систему, опасен для наших десен и зубов. Из-за сбоев в кровеносной системе десны и зубы не получают питательные вещества и начинают разрушаться.

Вот кажется, что десны вдруг начинают кровить. Не вдруг! Из-за вирусной инфекции ослабляется иммунитет человека, и десна на это реагирует воспалением и кровотечением. А благополучие зубов зависит от десен.

В воспаленных и кровоточащих они не уживаются. Начинают шататься. Кость вокруг таких зубов разрушается. Такие зубы мы не в состоянии спасти. Более того, заменить утраченные нереально.

Из-за сбоев в кровеносной системе зубы начинают разрушаться

Да, есть известные правила ухода за полостью рта. Поверьте практикующему врачу: они ныне особенно актуальны. Еще и потому, что ковид игнорирует возраст своих жертв. А заполучить беззубый рот смолоду... Это не только физическая, но и моральная боль, беда. Вывод за каждым из вас.

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